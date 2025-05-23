Розлучилась з Нікітою Добриніним і закрутила новий роман: що відомо про особисте життя блогерки Даші Квіткової

Дівчина закрутила новий роман

Відома українська інстаграм-блогерка та переможниця шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова натякнула на новий роман. Вона поширила ніжну світлину, на якій обіймається з коханим.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про особисте життя блогерки і з ким вона може перебувати у стосунках зараз.

Особисте життя Даші Квіткової

Даша Квіткова стала популярною у 2019 році після перемоги на шоу "Холостяк". Вона була однією з учасниць, які боролися за серце головного героя — ведучого Нікіти Добриніна. У фіналі шоу Нікіта вирішив обрати Дашу. Після "Холостяка" пара почала відвідувати різні телепрограми і активно розвивати свої блоги у соцмережах.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова у "Холостяку", фото з соцмереж

У 2020 році Добринін освідчився Квітковій. Це сталося на острові Балі, де пара відпочивала. Закохані були дуже щасливими, і невдовзі вони зареєстрували шлюб. Через кілька місяців пара влаштувала розкішну весільну церемонію на березі Дніпра.

Добринін освідчився Квітковій на Балі, фото з соцмереж

Весілля Добриніна і Квіткової, фото з соцмереж

За словами блогерки, весілля коштувало 80-85 тисяч доларів. Утім, в цю суму не входять весільна сукня, обручки та костюм нареченого. Новина про весілля учасників "Холостяка" облетіла всю мережу. Адже Нікіта і Даша стали першою парою проєкту, яка одружилась.

Добринін і Квіткова влаштували весілля на березі Дніпра, фото з соцмереж

У 2021 році у подружжя з'явився син Лев. Після народження дитини у сім'ї почали відбуватися сварки та непорозуміння. У вересні 2022 року вони повінчалися. Однак вже у 2023 році подружжя заявило про розлучення. Також вони виставили на продаж свій будинок під Києвом за 320 тисяч доларів.

Добринін і Квіткова повінчалися, фото з соцмереж

Добринін і Квіткова стали батьками сина Лева, фото з соцмереж

Причиною завершення шлюбу стало те, що вони "перенаситилися" одне одним, як казала Квіткова. Також вона зазначила, що у них виявилась різна швидкість у житті.

"В якийсь момент ми зрозуміли, що, по-перше, ми дуже як перенаситились одне одним, а по-друге, в нас стала дуже різна швидкість. Я лечу поперед планети всієї, я пру, а в нього трохи інша швидкість і це нам також заважає у стосунках. На фоні цього ми, може, одне одного морально задушили", — розповідала блогерка Маші Єфросиніній.

Після розлучення Квітковій приписували різні романи, жоден з яких вона не підтверджувала. Зокрема, у 2023 році блогерці закидали стосунки з головним героєм "Холостяка-13" Михайлом Заливакою. Фанати фіксували їхні фото з одних і тих самих місць. Також Заливако приїжджав на місце ДТП, яке вчинила блогерка.

Квіткову і Заливако бачили в одних і тих самих місцях, скриншот "ТСН"

Заливако приїжджав до Квіткової на місце ДТП, фото з соцмереж

У 2024 році Квітковій приписували роман із засновником Telegram-каналу "Труха" Максимом Лавриненко. Однак блогерка відповіла "Люкс ФМ", що ніколи не бачила чоловіка.

"Я ніколи не зустрічала цього чоловіка, навіть не знаю. Там десь сказали, що нас консьєржка побачила разом, але в мене в під'їзді двоє охоронців чоловіків, тому хто там нас побачив — не знаю", — відповіла Даша.

Квітковій приписували роман із засновником "Трухи" Лавриненком, фото з соцмереж

Також Даша розповідала, що мала зустріч із актором і ведучим Женею Яновичем. Утім, вони не перебували у стосунках.

"Ми сходили на каву. Мені здається, це був сніданок. Ми просто класно посиділи, поговорили, посміялися, щось обговорили, та і роз'їхались собі. Я не скажу, що це було побачення, просто класно зустрілись. Женька класний хлопець, але моє серце вільне", — підсумувала Квіткова.

Квітковій закидали роман із Женею Яновичем, скриншот з програми "2023"

У травні 2025 року Квіткова заінтригувала шанувальників світлиною в обіймах хлопця. Утім, вона не показала його обличчя. Видання "РБК-Україна" з посиланням на інсайдера пише, що обранцем блогерки може бути футболіст збірної України Володимир Бражко.

Футболіст збірної України Володимир Бражко, фото з соцмереж

Футболіст має татуювання на руці, фрагмент якого можна побачити на світлині Квіткової. Також спортсмен і блогерка підписані одне на одного в інстаграмі та лайкають фото. До того ж пару вже бачили разом.

Квіткова може зустрічатися з Володимиром Бражко, фото з соцмереж

"Вони вже не ховаються. Разом за продуктами ходять… Букети величезні він дарує. Вони точно зустрічаються", — ствердив інсайдер.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз герой "Холостяка-9" Нікіта Добринін, який був одружений з Дашею Квітковою. Він знімався в одному шоу з путіністом Тіматі.