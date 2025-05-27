Ушел со сцены и зарабатывает необычным делом: куда исчез звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров

Актер сейчас не выступает на сцене

Владимир Комаров — известный украинский комик, который много лет был актером юмористической труппы "Маски", как и Борис Барский. Впоследствии артист стал создавать собственные проекты и изменил сферу деятельности.

"Телеграф" расскажет о карьере юмориста, где он сейчас и чем занимается.

Что известно о Владимире Комарове

Комаров родился в 1964 году в Кировоградской области. Со временем семья переехала в Одессу. В школьные годы Владимир стал заниматься пантомимой. Учился один семестр в Одесском институте пищевой промышленности имени Ломоносова. В течение трех лет Комаров проходил службу матросом на Северном флоте.

Комаров из школы начал заниматься пантомимой, фото из сети

В течение трех лет юморист был актером Ансамбля пантомимы и клоунады "Маски" при Одесской областной филармонии. После этого 2 года работал в Киевском эстрадном театре "Шарж". В 1989 Комаров вернулся в студию "Маски", где участвовал в скетчах.

Комаров играл в студии "Маски", фото из сети

В 2002 году Владимир вышел из труппы "Маски" и создал комик-дуэт "Одеколон" вместе с Алексеем Агопьяном. Через три года юморист основал музыкальную группу "Д-ръ БрМенталь". Коллектив исполнял песни и демонстрировал юмористические номера.

Комаров создавал группу "Д-ръ БрМенталь", фото из сети

Комики впервые выступили на джаз-карнавале в Одессе в 2005 году. Спустя 2 года они выпустили дебютный альбом. Юмористы исполняли треки в жанре рок-н-ролла и блюза.

Комаров также снимался в лентах "Чеховские мотивы", "Настройщик", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Иван сила".

Где сейчас Владимир Комаров

С 2010 года Комаров проводит экскурсии по Одессе, демонстрируя туристам интересные места. Параллельно он производит курительные люльки, являясь единственным мастером таких изделий в Одессе.

Комаров создает курительные люльки, фото из соцсетей актера

Мужчина рассказывал в интервью OBOZ.UA, что хотел курить настоящий табак, которого нет в магазинных сигаретах. Он научился делать люльки самостоятельно, из роликов на Youtube. По словам Владимира, одно изделие не может стоить дешевле 100 долларов. Также юморист признался, что он будет получать пенсию в размере 2 тысяч гривен.

"Чтобы хватало на ежедневные расходы, а если еще удастся поехать хоть раз в год в отпуск — вообще отлично. Пока на поездки не хватает: у меня пенсия будет 2 тысячи гривен. Ну, у нас такая жизнь сейчас в Украине, что поделаешь", — отметил комик.

Комаров проводит экскурсии по Одессе, фото из соцсетей актера

Также Комаров рассказал, что уже давно не работает в одесском театре "Маски", хотя иногда может сняться по просьбам актеров для рекламы. Также он почти 50 лет дружит с Борисом Барским, играющим в этом театре.

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