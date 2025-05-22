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Постоянно что-то нашептывал Зеленскому: куда исчез экс-председатель ОП Андрей Богдан

Автор
Виктория Козар
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Куда исчез экс-председатель ОП Андрей Богдан
Куда исчез экс-председатель ОП Андрей Богдан. Фото Коллаж "Телеграфа"

Политик сейчас не освещает свою жизнь

Андрей Богдан – известный политик, занимавший должность заместителя Кабмина в правительстве Николая Азарова, а также главы Офиса президента Владимира Зеленского. В последнее время Богдан не появляется в медийном пространстве, как и бывший мэр Харькова Михаил Добкин.

"Телеграф" расскажет о деятельности политика, где он сейчас и чем занимается.

Что известно об Андрее Богдане

Богдан родился во Львове. Он получил юридическое образование во Львовском университете имени Франко. В этом же вузе обучался на экономиста. На первую работу во "Львовскую железную дорогу" Богдана устроил отец. В 2001 году получил работу адвоката в Киевском хозяйственном суде. Впоследствии стал партнером Адвокатского объединения "Пукшин и Партнеры".

В 2007 году Андрей баллотировался в Верховную Раду от блока "Наша Украина — Народная самооборона". Был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Андрея Портнова. Экс-чиновника времен Януковича застрелили в Мадриде, когда он подвозил детей в школу.

Андрей Богдан биография
Андрей Богдан был помощником Портнова, фото из сети

В 2010 году Богдан стал заместителем министра Кабинета министров — правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в правительстве Николая Азарова. В 2014 году Богдан стал советником главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского, а через год – его адвокатом.

В 2014 году Андрей снова пытался попасть в Раду, на этот раз от "Блока Петра Порошенко". Впрочем, сделать это ему не получилось. Спустя 2 года его исключили из партии.

Андрей Богдан и Коломойский
Андрей Богдан был советником Коломойского, фото УНИАН

В 2019 году Богдан стал советником по юридическим вопросам кандидата в президенты Владимира Зеленского. После его победы юрист был назначен главой Офиса президента. Закон "Об очищении власти" запрещал чиновникам времен Виктора Януковича занимать государственные должности до 2024 года. Поэтому и Администрацию президента переименовали, чтобы обойти закон.

Богдана называли "серым кардиналом" в Офисе президента. Он сопровождал его во время рабочих рабочих поездок, а также часто ему что-то нашептывал на ухо. Андрей заявлял, что власти не нужны журналисты для того, чтобы общаться с обществом. Также он предлагал предоставить русскому статус регионального в тех областях, где люди этого хотят. Кроме этого, бывший руководитель Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявлял, что Богдан хотел прекратить расследование преступлений времен Революции Достоинства.

Андрей Богдан карьера
Богдана называли "серым кардиналом" ОП, фото УНИАН

В 2020 году Зеленский уволил Богдана. Были слухи, что причиной такого решения стали конфликты с советником Зеленского Андреем Ермаком. Последний заменил Богдана на должности главы ОП. После этого Андрей возобновил юридическую деятельность. Также он критиковал Зеленского: говорил, что "теплая ванна" президента "превратилась в бетонный склеп".

Где сейчас Андрей Богдан

В последние годы политик не очень часто появляется в публичном пространстве. После начала полномасштабного вторжения россиян Андрей стал показывать, что помогает военным на фронте. В частности, привозил туда машины.

Где сейчас Андрей Богдан
Андрей Богдан показывал, что помогает военным, фото из его соцсетей
Андрей Богдан чем сейчас занимается
Андрей Богдан привозил автомобили на фронт, фото из его соцсетей

В 2024 году журналистка "Телеграфа" Марина Шашкова со ссылкой на свои источники написала, что политик сейчас находится за границей. По словам собеседника, у него есть отсрочка от мобилизации из-за наличия 5 детей. Также говорилось, что Богдан "хочет баллотироваться с новым политическим проектом" в возможных предстоящих выборах.

В 2025 году Богдан распространил фотографию основателя Tesla Motors и старшего советника президента США Дональда Трампа — Илона Маска — в фейсбуке. А через несколько дней обнародовал свое фото в образе Маска. Отметим, что миллиардер заявлял, что Крым должен быть признан российским, на оккупированных территориях следует провести референдумы, а Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

Куда исчез Андрей Богдан
Богдан постил фото Илона Маска, фото из его соцсетей
Где сейчас Андрей Богдан
Богдан опубликовал себя в образе Маска, фото из его соцсетей

Впоследствии политик обновил фотографию, где он стоит возле Офиса президента и общается з журналистами.

Куда исчез Андрей Богдан
Богдан во время работы в Офисе президента, фото из его соцсетей

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем сейчас занимается бывший глава МИД Дмитрий Кулеба. Он теперь работает в зарубежных вузах.

Теги:
#Деятельность #Андрей Богдан