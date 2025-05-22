Постоянно что-то нашептывал Зеленскому: куда исчез экс-председатель ОП Андрей Богдан

Политик сейчас не освещает свою жизнь

Андрей Богдан – известный политик, занимавший должность заместителя Кабмина в правительстве Николая Азарова, а также главы Офиса президента Владимира Зеленского. В последнее время Богдан не появляется в медийном пространстве, как и бывший мэр Харькова Михаил Добкин.

"Телеграф" расскажет о деятельности политика, где он сейчас и чем занимается.

Что известно об Андрее Богдане

Богдан родился во Львове. Он получил юридическое образование во Львовском университете имени Франко. В этом же вузе обучался на экономиста. На первую работу во "Львовскую железную дорогу" Богдана устроил отец. В 2001 году получил работу адвоката в Киевском хозяйственном суде. Впоследствии стал партнером Адвокатского объединения "Пукшин и Партнеры".

В 2007 году Андрей баллотировался в Верховную Раду от блока "Наша Украина — Народная самооборона". Был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Андрея Портнова. Экс-чиновника времен Януковича застрелили в Мадриде, когда он подвозил детей в школу.

Андрей Богдан был помощником Портнова, фото из сети

В 2010 году Богдан стал заместителем министра Кабинета министров — правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в правительстве Николая Азарова. В 2014 году Богдан стал советником главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского, а через год – его адвокатом.

В 2014 году Андрей снова пытался попасть в Раду, на этот раз от "Блока Петра Порошенко". Впрочем, сделать это ему не получилось. Спустя 2 года его исключили из партии.

Андрей Богдан был советником Коломойского, фото УНИАН

В 2019 году Богдан стал советником по юридическим вопросам кандидата в президенты Владимира Зеленского. После его победы юрист был назначен главой Офиса президента. Закон "Об очищении власти" запрещал чиновникам времен Виктора Януковича занимать государственные должности до 2024 года. Поэтому и Администрацию президента переименовали, чтобы обойти закон.

Богдана называли "серым кардиналом" в Офисе президента. Он сопровождал его во время рабочих рабочих поездок, а также часто ему что-то нашептывал на ухо. Андрей заявлял, что власти не нужны журналисты для того, чтобы общаться с обществом. Также он предлагал предоставить русскому статус регионального в тех областях, где люди этого хотят. Кроме этого, бывший руководитель Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявлял, что Богдан хотел прекратить расследование преступлений времен Революции Достоинства.

Богдана называли "серым кардиналом" ОП, фото УНИАН

В 2020 году Зеленский уволил Богдана. Были слухи, что причиной такого решения стали конфликты с советником Зеленского Андреем Ермаком. Последний заменил Богдана на должности главы ОП. После этого Андрей возобновил юридическую деятельность. Также он критиковал Зеленского: говорил, что "теплая ванна" президента "превратилась в бетонный склеп".

Где сейчас Андрей Богдан

В последние годы политик не очень часто появляется в публичном пространстве. После начала полномасштабного вторжения россиян Андрей стал показывать, что помогает военным на фронте. В частности, привозил туда машины.

Андрей Богдан показывал, что помогает военным, фото из его соцсетей

Андрей Богдан привозил автомобили на фронт, фото из его соцсетей

В 2024 году журналистка "Телеграфа" Марина Шашкова со ссылкой на свои источники написала, что политик сейчас находится за границей. По словам собеседника, у него есть отсрочка от мобилизации из-за наличия 5 детей. Также говорилось, что Богдан "хочет баллотироваться с новым политическим проектом" в возможных предстоящих выборах.

В 2025 году Богдан распространил фотографию основателя Tesla Motors и старшего советника президента США Дональда Трампа — Илона Маска — в фейсбуке. А через несколько дней обнародовал свое фото в образе Маска. Отметим, что миллиардер заявлял, что Крым должен быть признан российским, на оккупированных территориях следует провести референдумы, а Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

Богдан постил фото Илона Маска, фото из его соцсетей

Богдан опубликовал себя в образе Маска, фото из его соцсетей

Впоследствии политик обновил фотографию, где он стоит возле Офиса президента и общается з журналистами.

Богдан во время работы в Офисе президента, фото из его соцсетей

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем сейчас занимается бывший глава МИД Дмитрий Кулеба. Он теперь работает в зарубежных вузах.