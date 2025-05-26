Его убили во время Революции Достоинства: как выглядит могила участника Евромайдана Сергея Нигояна

Прошло более 11 лет с момента смерти активиста

Сергей Нигоян был одним из первых, кто погиб на Евромайдане, принимая участие в Революции Достоинства. Это произошло 22 января 2014 года. Парень отдал жизнь за свободу Украины всего в 20 лет. В то же время критиковал майдановцев экс-регионал Александр Ефремов, впоследствии попавший в тюрьму из-за поддержки сепаратистов.

"Телеграф" напомнит, как Нигоян принимал участие в событиях Евромайдана, при каких обстоятельствах погиб и где его похоронили.

Что известно о Сергее Нигояне

Парень родился в селе Березноватовка на Днепропетровщине в 1993 году. Семья сбежала в Украину из Армении из-за войны в Нагорном Карабахе. Односельчане хорошо отзывались о парне и считали его трудолюбивым и спокойным.

В 2011 году Нигоян поступил в Днепродзержинский колледж физического воспитания, где овладевал профессией учителя физкультуры. Через 2 года его отчислили из учебного заведения. Сергей занимался спортом и занял третье место на чемпионате Днепродзержинска с киокушинкой каратэ. Также он мечтал об актерском деле.

Нигоян мечтал стать актером, фото из сети

У Нигояна была активная гражданская позиция, поэтому он поехал в декабре 2013 года на Майдан. Родителям об этом он ничего не сказал. Сергей не поддерживал ни одного политика во время Революции Достоинства. На Майдане он был охранником и ночевал в палатках.

На Майдане Сергей давал интервью, где озвучивал патриотические идеи. Широко известным Нигоян стал после того, как зачитал поэму "Кавказ" Тараса Шевченко на фоне баррикад.

Нигоян зачитывает стихотворение "Кавказ" Тараса Шевченко

Нигоян погиб 22 января 2014 года возле стадиона "Динамо" на Грушевского. Тогда митингующие собрались на Народном Вече, чтобы выразить протест против "диктаторских законов", ограничивающих права и свободы граждан. Нигояна застрелили около шести утра, когда между митингующими и "Беркутом" продолжалось перемирие. Он получил ранение от свинцовой картечи.

Нигояна убили на Майдане, фото из сети

В 2017 году руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказывал, что дело по убийству Нигояна не получило развития. Экспертиза, которую провели через месяц после убийства, показала, что стреляли с 3 метров, а граница силовиков была дальше. Хотя по другим экспертизам, стреляли с 20 метров, что могло свидетельствовать о выстрелах со стороны "беркутовцев".

Могила Сергея Нигояна

Майдановца похоронили на сельском кладбище в родной Березноватовке. На его похороны пришли более 2 тысяч человек. Сергею установили большой мемориальный комплекс с колоннами. Посреди него разместили памятник, на котором воспроизвели фотографию Сергея на Майдане в полный рост. Вторая часть мемориала – черно-белая, на которой указаны его личные данные, надпись "Герой Украины" и поминальное стихотворение.

Памятник Сергею Нигояну, фото из сети

Нигояну установили большой мемориал, фото из сети

В Украине хранят память об активисте. В частности, в армянском городе Спитак площадь имени Януковича "переименовали" в честь Сергея Нигояна. Там повесили соответствующую табличку. В Бережанах Тернопольской области улицу Галана переименовали в Сергея Нигояна. В Днепре проспект Калинина был переименован в проспект Нигояна.

В 2018 году общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" и объединение "Вавилон’13" создали "Отличие имени Героя Небесной Сотни Сергея Нигояна". Так проводится конкурс творческих работ в честь героя. В 2023 году улицу Булгакова переименовали в улицу Сергея Нигояна в Изюме Харьковской области.

Ранее "Телеграф" писал, где похоронен известный украинский журналист Георгий Гонгадзе. Его убийство обсуждала вся страна.