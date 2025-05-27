Труд украинцев в Польше обесценили: зарплаты за сезонную работу не выше, чем здесь

Повременная оплата не сильно отличается от украинских зарплат

Женщинам из Украины предлагают сезонную работу в тепличных хозяйствах Польши, в частности, в окрестностях городов Люблин и Калиш. Условия предусматривают ставку 21 злотый в час (около 230 грн), расчет дважды в месяц "на руки", бесплатное жилье с хорошими условиями и организованный довоз из Львова и области.

Информация о вакансиях появилась в объявлениях в Facebook. Занятость касается работ при выращивании овощей – огурцов и помидоров в теплицах.

Акцент делается на женскую рабочую силу. Работа сезонная, с перспективой продления в случае необходимости работодателя. Опыт обычно не требуется, но приветствуется.

В то же время, подобные предложения доступны и в Украине. К примеру, в Кривом Роге (Металлургический район) предлагают работу в теплицах с заработной платой от 20 000 до 30 000 грн в месяц. В городе Узин на Киевщине сезонным работникам обещают от 30 000 до 40 000 грн, что равняется уровню польского предложения по нынешнему курсу. Однако на отдельных предприятиях в зависимости от объемов и характера труда размещено и объявление с оплатой 10 000–15 000 грн в месяц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы демонстрируют настолько высокое качество работы в Польше, что это уже вызывает беспокойство среди местного населения по поводу их возможного отъезда. Во многих заведениях работают граждане Украины, и их добросовестность и профессионализм приятно удивляют поляков.