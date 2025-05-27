Известный курорт в Украине "съедает" море: в чем причина и как сейчас выглядит поселок

В прошлом месяце море забрало еще около 20 метров прибрежной зоны

Многие украинские курорты оказались под российской оккупацией и сейчас пребывают в запущенном состоянии. Но в Одесской области уже начинают готовиться к летнему сезону. Одним из самых спокойных и уютных поселков этого региона является Санжейка. Однако курорт столкнулся с большой проблемой.

"Телеграф" решил узнать, как сегодня выглядит этот курортный поселок и почему там часто возникают оползни. Мы выяснили, насколько опасны такие сдвиги земли для местных домов.

Курортная Санжейка сползает в море — что известно

Санжейка — это небольшой, но живописный поселок, который расположен в 35 километрах от Одессы (между Черноморском и Грибовкой). Этот курорт, по сравнению с остальными, не раскрученный, поэтому его главной "изюминкой" является тишина и спокойствие. Хотя в последнее время Санжейку выбирают все больше туристов, поскольку уходящие в воду склоны и обрывы завораживают своей красотой.

Санжейка в Одесской области

Однако курорт столкнулся с большой проблемой — Санжейку понемногу начинает "поедать" море. В поселке происходят масштабные оползни. В 2018 году в сторону моря сползло около километра обрыва вместе с деревьями и даже частью дороги.

Санжейка страдает от оползней

Оползни в этом регионе происходят из-за сильных штормов, которые подмывают береговую линию. В среднем за год море, если не принять меры, в районе Санжейки будет забирать около километра берега. И разрушения становятся все более серьезными.

Как сейчас выглядит Санжейка

С января по апрель 2025 года в курортном поселке произошло три масштабных оползня. Как отметили на Youtube-канале "Зоотроп", последний из них обвалил часть суши шириной 20 метров и длиной 800 метров, в том числе и грунтовую дорогу. Сильные волны размыли глиняную основу и произошел обвал грунта. Со временем ситуация может быть крайне опасной, через 1-2 года с такими темпами на обрыве могут оказаться уже дома. Возле обрыва образовались огромные трещины.

Море сьедает куротное село в Украине

Местные власти пытались устранить проблему и чтобы противостоять эрозии почвы, собрали средства на создание искусственных волнорезов из крупных камней. Но такие действия лишь частично замедлили процесс, однако не могли остановить смещения огромной массы земли.

На территории Санжейки образовались трещины

Ранее "Телеграф" писал, что Россия меняет популярный украинский курорт до неузнаваемости. Анонимно жители города говорят, что на улицах людей немного даже днем, могут остановить и обыскать без объяснений кого-либо.