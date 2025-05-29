Экс-жена Максима Нелипы рассказала, почему не приехала на его похороны. Из-за этого ее хейтили в сети

Экс-жены на момент гибели актера не было в Украине

Популярный украинский актер и телеведущий Максим Нелипа недавно погиб на войне. Ему было всего 48 лет. Бывшая жена актера Тамара рассказала, как узнала о его гибели.

Тамара Нелипа с дочерью Машей и сыном Артемом находятся в Израиле, куда выехали еще в начале полномасштабной войны. О смерти Максима Тамара узнала от сына, которому сообщил эту новость ее двоюродный брат. Это стало большим горем для женщины и детей. Об этом она рассказала изданию OBOZ.UA.

"Мой двоюродный брат написал моему сыну. Мы с Машей были в другом городе, нам позвонила Тема. Было шумно, я не слышала, громко спрашивала: "Кто погиб?". Дочь посмотрела на меня, а я крикнула: "Маша, нет!". Сейчас меня очень многие спрашивают, почему мы не были на похоронах в Киеве. Отвечаю: это травма и для меня, и для Маши", — сказала женщина.

Бывшая жена Максима Нелипы – Тамара, фото с ее фейсбук-страницы

Артем сейчас служит в израильской армии, поэтому не приехал на похороны отца. Тамара с Машей решили, что попрощаются со своим родным человеком, когда к этому не будет приковано внимание людей. К тому же, Тамара волновалась о самочувствии ребенка во время похорон Максима, поэтому подумала, что лучше немного подождать.

"Некоторые люди так злобно нас обсуждают, комментарии очень несправедливы. Она (дочь Маша — ред.) приехала в Израиль с заиканием из-за обстрелов, мы очень долго с этим боролись. И я не знаю, как бы ее психика отреагировала на повышенное внимание публики во время прощания. Но ее все равно нельзя защитить: дети все читают и слышат. Мы для себя в семье решили, что наш сын поедет, как только у него получится (сейчас он служит в израильской армии), а мы с дочерью поедем в ближайшее время. Приедем тихо, без лишних глаз, попрощаемся", — сказала Тамара.

Максим Нелипа с бывшей женой и детьми, фото с ее фейсбук-страницы

Также бывшая жена Нелипы рассказала, что главный раввин Украины помог с похоронами Максима. Он договорился об отдельном месте актера на Байковом кладбище, а также провел особый обряд с землей.

"Рабин пообещал поговорить с Виталием Кличко — и для Макса выделили отдельное место. Они помогали с самым крестным ходом, привозили святую землю из Иерусалима, а также брали немного земли из Киева, чтобы отдать Артему — есть такой обряд", — добавила Тамара.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Максим Нелипа чуть не погиб в 2018 году. Это было во время его работы в "Дизель-шоу".