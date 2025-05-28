Скрывает от всех свою жену: что известно об актере Космо Джарвисе, который сыграет Сталина

В наработке актера есть несколько успешных ролей

Недавно стало известно, что британский актер Космо Джарвис получил главную роль в фильме "Молодой Сталин". В ленте покажут Сталина, когда тот грабил банки в дореволюционной России, а также, как он стал одним из главных диктаторов прошлого века. Известно, что деятель умирал долго и в тяжелых мучениях.

Ранее Джарвис прославился ролью штурмана Джоана Блекторна в популярном сериале "Сегун". "Телеграф" расскажет больше о карьере актера и его личной жизни.

Что известно о Космо Джарвисе

Будущий актер родился в Риджвуде в штате Нью-Джерси, что в США. Когда ему было три года, семья переехала в Англию. Еще в подростковом возрасте Джарвис стал заниматься музыкой. Первый альбом Humasyouhitch/Sonofabitch исполнитель выпустил в 16 лет. Также он выступал на немецких фестивалях Hurricane и Southside.

Космо Джарвис занимался музыкой, фото Getty Images

В 2015 году Джарвис начал играть в кино. Он дебютировал ролью Себастьяна в британской драме "Леди Макбет". Это стало трамплином для развития дальнейшей кинокарьеры. Следующей работой Космо стал боевик "Хантер-Киллер", где он превратился в оператора фотометра. Также он исполнял роль солдата специального назначения в триллере "Анигиляция".

Космо Джарвис дебютировал в драме "Леди Макбет", фото Getty Images

Актер стал широко известен благодаря криминальной драме 2019 года "Стойкая броня". Там он сыграл бывшего боксера, начинающего работать на мафию. В 2020 году Космо сыграл в фэнтези "Смешное лицо", где получил роль парня-неудачника из Бруклина.

Джарвис стал известен благодаря фильму "Стойкая броня", фото Getty Images

В 2022 году Джарвис появился в драме "Доводы рассудка" по мотивам одноименного романа английской писательницы Джейн Остин. Его герой – капитан Фредерик Вентворт, влюбленный в девушку без взаимности. Там он снимался с Дакотой Джонсон. Также Космо играл эпизодическую роль в сериале "Острые картузы".

Джарвис хорошо зарекомендовал себя в кино, фото Getty Images

Масштабную популярность Джарвис получил благодаря телесериалу "Сегун", где превратился в английского моряка. В 2025 году актер сыграл в гангстерской ленте "Мудрые парни" и военном фильме "Боевые действия".

Личная жизнь Космо Джарвиса

Актер не рассказывает широкой публике о своих амурных делах. Ему приписывали романы с коллегами Флоренс Пью и Дакотой Джонсон.

Впрочем, в интервью Космо проговорился, что женат. Тогда он сказал, что обычно его будит утром жена. Говорили, что его избранницей является девушка Эмили, с которой он много лет встречался. Однако больше о любимой актера ничего неизвестно.

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