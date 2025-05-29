Ексдружина Максима Неліпи розповіла, чому не приїхала на його похорон. Через це її хейтили в мережі

Ексдружини на момент загибелі актора не було в Україні

Популярний український актор та телеведучий Максим Неліпа нещодавно загинув на війні. Йому було всього 48 років. Колишня дружина актора — Тамара — розповіла, як дізналась про його загибель.

Тамара Неліпа з донькою Машею та сином Артемом перебувають в Ізраїлі, куди виїхали ще на початку повномасштабної війни. Про смерть Максима Тамара дізналась від сина, якому повідомив цю новину її двоюрідний брат. Це стало великим горем для жінки та дітей. Про це вона розповіла виданню OBOZ.UA.

"Мій двоюрідний брат написав моєму сину. Ми з Машею були в іншому місті, нам зателефонував Артем. Було шумно, я не чула, голосно питала: "Хто загинув?". Донька подивилася на мене, а я крикнула: "Маша, ні!". Зараз мене дуже багато хто запитує, чому ми не були на похороні в Києві. Відповідаю: це неймовірна травма і для мене, і для Маші", — поділилась жінка.

Колишня дружина Максима Неліпи - Тамара, фото з її фейсбук-сторінки

Артем зараз служить в ізраїльській армії, тому не приїхав на похорон батька. А Тамара з Машею вирішили, що попрощаються зі своєю рідною людиною, коли до цього не буде прикута увага людей. До того ж Тамара хвилювалась про самопочуття дитини під час похорону Максима, тому подумала, що краще трохи зачекати. Через таке рішення жінка отримувала хейт у мережі.

"Деякі люди так злобно нас обговорюють, коментарі дуже несправедливі. Вона (донька Маша — ред.) приїхала до Ізраїлю із заїканням через обстріли, ми дуже довго з цим боролися. І я не знаю, як би її психіка відреагувала на підвищену увагу публіки під час прощання. Але її все одно не можна захистити: діти все читають і чують. Ми для себе в сім'ї вирішили, що наш син поїде, як тільки у нього вийде (зараз він служить в ізраїльській армії), а ми з донькою поїдемо найближчим часом. Приїдемо тихо, без зайвих очей, попрощаємося", — сказала Тамара.

Максим Неліпа з колишньою дружиною та дітьми, фото з її фейсбук-сторінки

Також колишня дружина Неліпи розповіла, що головний рабин України допоміг із похованням Максима. Він домовився про окреме місце актору на Байковому кладовищі, а також провів особливий обряд із землею.

"Рабин пообіцяв поговорити з Віталієм Кличком — і для Макса виділили окреме місце. Вони допомагали з самим хресним ходом, привозили святу землю з Єрусалиму, а також брали трохи землі з Києва, щоб віддати Артему – є такий обряд", — додала Тамара.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Максим Неліпа ледь не загинув у 2018 році. Це було під час його роботи у "Дизель-шоу".