Был звездой украинского ТВ в 2000-х: чем известен ведущий Макс Нелипа, погибший на войне
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Ведущий погиб на фронте в 48 лет
В четверг, 15 мая, стало известно о гибели на фронте известного украинского телеведущего и актера Максима Нелипы. Он был лицом разных телепрограмм в 2000-х. Ведущий стал на защиту Украины еще в начале полномасштабного вторжения россиян.
"Телеграф" расскажет, какой была деятельность Нелипы и что известно о его военной службе.
Что известно о Максиме Нелипе
Нелипа родился в 1976 году в Киеве. Учился на инженера-приборостроителя в столичном политехническом институте. В 2004-2006 годах Максим вел программу "Проиграй миллион" на канале ICTV. В 2007-2009 годах он был ведущим "Погоды". Параллельно Нелипа в течение 7 лет вел квартирную лотерею "Кто там?" на телеканалах УТ-1 и "1+1".
В 2010-2011 годах Нелипа был ведущим проекта "Народная звезда" на телеканале "Украина". Также он принимал участие в программе "Танцы со звездами" на "1+1" вместе с Еленой Шоптенко.
Также Нелипа играл тренера в фильме "Удиви меня", конферансье в корчме — в ленте "Как казаки …", ведущего чемпионата по рыболовству — в "Басни Митяя" и ведущего — в сериале "Небесные родственники".
В 2017 году Максим стал актером юмористической студии "Дизель Студио". В частности, участвовал в скетч-коме "На троих" и концертном шоу "Дизель Шоу".
Макс Нелипа пошел в ВСУ
Максим вступил в ряды ВСУ в начале вторжения России в Украину. Он был рядовым солдатом в одной из воинских частей. В 2022 году ведущий распространил ролик, как исполняет песню с посвящением ВСУ. Было заметно, что Максим поседел и отрастил бороду.
Впоследствии Нелипа стал командиром разведывательного взвода. В январе 2025 года он получил ранения на фронте, после чего имел несколько операций в Днепре. После реабилитации снова вернулся на войну.
Нелипа состоял в браке с женой Тамарой. У них есть двое общих детей — Артема и Мария.
Ведущий погиб на фронте 12 мая, сообщила его жена Тамара. Впрочем, пока неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло. Нелипе было 48 лет.
"Пока, еще очень мало информации ("в связи со сверхтяжелой обстановкой в стране нужно ждать… идет следствие обстоятельств") – как объяснили в его части, где он служил в последнее время и был назначен командиром!.. У меня нет слов и слез. Будь проклята, война", – написала она.
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