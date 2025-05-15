Был звездой украинского ТВ в 2000-х: чем известен ведущий Макс Нелипа, погибший на войне

Ведущий погиб на фронте в 48 лет

В четверг, 15 мая, стало известно о гибели на фронте известного украинского телеведущего и актера Максима Нелипы. Он был лицом разных телепрограмм в 2000-х. Ведущий стал на защиту Украины еще в начале полномасштабного вторжения россиян.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность Нелипы и что известно о его военной службе.

Что известно о Максиме Нелипе

Нелипа родился в 1976 году в Киеве. Учился на инженера-приборостроителя в столичном политехническом институте. В 2004-2006 годах Максим вел программу "Проиграй миллион" на канале ICTV. В 2007-2009 годах он был ведущим "Погоды". Параллельно Нелипа в течение 7 лет вел квартирную лотерею "Кто там?" на телеканалах УТ-1 и "1+1".

Макс Нелипа вел разные программы на ТВ, фото KP.UA

В 2010-2011 годах Нелипа был ведущим проекта "Народная звезда" на телеканале "Украина". Также он принимал участие в программе "Танцы со звездами" на "1+1" вместе с Еленой Шоптенко.

Макс Нелипа принимал участие в "Танцах со звездами", фото УНИАН

Также Нелипа играл тренера в фильме "Удиви меня", конферансье в корчме — в ленте "Как казаки …", ведущего чемпионата по рыболовству — в "Басни Митяя" и ведущего — в сериале "Небесные родственники".

Макс Нелипа играл в фильмах, фото из сети

В 2017 году Максим стал актером юмористической студии "Дизель Студио". В частности, участвовал в скетч-коме "На троих" и концертном шоу "Дизель Шоу".

Макс Нелипа играл в "Дизель шоу", фото из сети

Макс Нелипа пошел в ВСУ

Максим вступил в ряды ВСУ в начале вторжения России в Украину. Он был рядовым солдатом в одной из воинских частей. В 2022 году ведущий распространил ролик, как исполняет песню с посвящением ВСУ. Было заметно, что Максим поседел и отрастил бороду.

Нелипа посвятил трек ВСУ

Впоследствии Нелипа стал командиром разведывательного взвода. В январе 2025 года он получил ранения на фронте, после чего имел несколько операций в Днепре. После реабилитации снова вернулся на войну.

Нелипа защищал Украину от оккупантов, фото из его соцсетей

Нелипа состоял в браке с женой Тамарой. У них есть двое общих детей — Артема и Мария.

Ведущий погиб на фронте 12 мая, сообщила его жена Тамара. Впрочем, пока неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло. Нелипе было 48 лет.

Нелипа погиб в 48 лет, фото из его соцсетей

"Пока, еще очень мало информации ("в связи со сверхтяжелой обстановкой в стране нужно ждать… идет следствие обстоятельств") – как объяснили в его части, где он служил в последнее время и был назначен командиром!.. У меня нет слов и слез. Будь проклята, война", – написала она.

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