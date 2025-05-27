Окончила военный вуз и была мэром на Львовщине: как выглядела в молодости Ирина Верещук

Женщина училась в военном вузе и была мэром одного из городов

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук недавно заявила, что к войне нужно готовиться всем, в том числе детям. Это привело к оживленному обсуждению в сети. При этом политик рассказывала, что ее сын "воюет на своем фронте".

"Телеграф" напомнит, какой была чиновница до того, как попасть в политику и чем она занималась.

Ирина Верещук до политики

Будущий политик родилась в Рава-Русской Львовской области в 1979 году. После окончания школы Ирина поступила в Военный институт имени Петра Сагайдачного при Львовской политехнике. Там она овладела специальностью "международная информация". А второе высшее образование по правоведению Верещук получила во Львовском университете имени Франко.

Верещук в детстве, фото из сети

После учебы Ирина проходила службу на офицерских должностях ВСУ. Впоследствии стала юристом в Рава-Русском городском совете. Недолго была заместителем председателя Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике.

Верещук была юристом в Рава-Русской, фото armyinform.com.ua

Верещук приняла присягу на верность Украине, armyinform.com.ua

В 2008-2010 годах Верещук посещала Львовский региональный институт Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. После этого она проходила стажировку в Секретариате Кабмина и попала в кадровый резерв этой структуры.

Верещук была мэром Равы-Русской, фото с фейсбук-страницы политики

Ирина Верещук в политике

В 2010 году Ирина стала мэром Равы-Русской от партии Сильная Украина. В 2014 году баллотировалась в парламент, но проиграла Владимиру Парасюку. Тогда нардеп обвинял Верещук в коррупции и прогулах на работе.

Верещук баллотировалась в ВР в 2014 году, фото с фейсбук-страницы политика

В 2019 году Верещук стала народным депутатом Верховной Рады. Параллельно она вошла в Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. В 2020 году Ирина баллотировалась в мэры Киева.

Верещук баллотировалась в мэры Киева, фото с фейсбук-страницы политикини

Тогда Ирина снялась в агитационном ролике, перевоплотившись в образ Мэри Поппинс. В сети появились кадры, как Ирина висит на тросах в желтом плаще и зеленым зонтиком на фоне неба в Киеве. Это породило кучу мемов в сети. В то же время ролик избиратели так и не увидели.

Верещук перевоплощалась в Мэри Поппинс, фото из сети

В 2021-2024 годах Ирина была вице-премьер-министром — министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Сейчас Верещук занимает должность заместителя руководителя Офиса Президента.

Верещук работает заместителем Руководителя ОП, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Ирина Верещук стала звездой мемов. Пользователи сети отреагировали на то, как политик проходила подготовку национального сопротивления.