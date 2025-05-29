Вы никогда такого не видели в современном мире: зачем в СССР делали холодильники на замке (фото)

Холодильник имел не одно предназначение

Холодильники в СССР изготовляли с замком на дверце. Это вызывает любопытство и некоторое удивление у многих людей. Зачем же замок на холодильнике?

"Телеграф" расскажет зачем это делали в Советском Союзе. Вы будете удивлены, ведь сейчас этого никто не делает.

Зачем замок на холодильнике

Одной из главных причин, по которой на старых советских холодильниках устанавливали замки, была необходимость хранения продуктов питания. В условиях дефицита и необычного для нас большого количества продуктов в советское время, замок на холодильнике помогал избежать кражи продуктов из него.

Кроме того, замок на дверце предотвращал случайное открытие холодильника, что могло привести к утечке холодного воздуха и повреждению продуктов.

Холодильник превращался в сейф

Хоронили в холодильных устройствах не только еду, но и самые ценные вещи. Прятали в холодильных устройствах не только еду, но и самые ценные вещи. Например, многие складывали туда денежные запасы и украшения, когда выходили за покупками в магазин, или же и вовсе постоянно хранили свои драгоценности рядом с колбасой. Вещи можно было закрыть на замок, а ключ взять с собой.

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