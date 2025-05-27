Вернулся в Россию, но вспоминал Зеленского: куда исчез Аркадий Лапухин из "Вечернего квартала"
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Актер покинул Украину более 10 лет назад
Аркадий Лапухин прославился в Украине как актер юмористического шоу "Вечерний квартал", где его называли Аркаша. Однако впоследствии комик исчез из медиапространства и прекратил сниматься в проектах студии, как и Денис Манжосов.
"Телеграф" расскажет, что известно о юмористе, куда он исчез и чем занимается сейчас.
Что известно об Аркадии Лапухине
Лапухин родился в 1976 году в Магнитогорске в России. Получал образование психолога в местном вузе. В студенческие годы играл в местной команде КВН. После окончания университета Аркадий присоединился к команде КВН Магнитогорска "Уездный город".
В 2007 году Лапухин присоединился к студии "Квартал 95" и стал актером "Вечернего квартала". Юморист рассказывал, что с "кварталовцами" давно был знаком, поскольку они часто виделись по работе в Крыму и Кривом Роге. В "Квартале 95" Аркадий проработал 2 года.
Лапухин состоял в браке, в котором у него появился сын Михаил. Парню сейчас около 24 лет. Впрочем, впоследствии комик развелся с женой. Во второй раз юморист женился на киевлянке Инне, которая занималась танцами.
Куда исчез Аркадий Лапухин
Вскоре актер исчез с экранов, и стало ясно, что он покинул "Квартал-95". В 2014 году он рассказывал, что устроился в реабилитационный центр в России, в котором помогает людям преодолевать алкогольную зависимость.
В 2021 году бывший коллега Лапухина из КВН Сергей Писаренко рассказывал пропагандистским СМИ, что Лапухин перестал заниматься юмором. Он начал работать в администрации Магнитогорска, где отвечает за связи с общественностью.
Также в интервью Лапухин рассказывал, что объединяет работу сразу в нескольких городских заведениях. В частности, в местном футбольном клубе и в спортивной школе. Кроме этого, он принимает заказы как ведущий свадеб в московском клубе.
Интересно, что Лапухин также высказался о своем бывшем коллеге, а сейчас президенте Украины Владимире Зеленском, как о заботливом человеке. Он отметил, что актер всегда был внимателен к коллективу, а также помогал своим подчиненным. В частности, оплачивал жилье и давал дополнительные средства юмористам, когда это было необходимо.
"Мне в нем понравилось то, что он всегда беспокоится о своем коллективе. Если у человека какая-то проблема, он может прийти и вылить ему душу. Он выслушает и примет решение. Он снял автору жилье на три месяца, давал деньги и смотрел, как человек работает. Он делал это безвозмездно, не забирая с зарплаты", — поделился Лапу.
В 2021 году российский ведущий Сергей Семакин распространил фото с Аркадием. Они были на киносеансе в Магнитогорске.
А вот о войне России против Украины, где он работал, Лапухин умалчивает. Он не осуждает свою родину за преступления против нашего государства. Страницу на фейсбуке юморист закрыл. Похоже, что он продолжает проживать в родном Магнитогорске и работать в местной администрации.
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