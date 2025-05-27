Вернулся в Россию, но вспоминал Зеленского: куда исчез Аркадий Лапухин из "Вечернего квартала"

Актер покинул Украину более 10 лет назад

Аркадий Лапухин прославился в Украине как актер юмористического шоу "Вечерний квартал", где его называли Аркаша. Однако впоследствии комик исчез из медиапространства и прекратил сниматься в проектах студии, как и Денис Манжосов.

"Телеграф" расскажет, что известно о юмористе, куда он исчез и чем занимается сейчас.

Что известно об Аркадии Лапухине

Лапухин родился в 1976 году в Магнитогорске в России. Получал образование психолога в местном вузе. В студенческие годы играл в местной команде КВН. После окончания университета Аркадий присоединился к команде КВН Магнитогорска "Уездный город".

Лапухин играл в КВН с Никишиным и Писаренко, фото из сети

В 2007 году Лапухин присоединился к студии "Квартал 95" и стал актером "Вечернего квартала". Юморист рассказывал, что с "кварталовцами" давно был знаком, поскольку они часто виделись по работе в Крыму и Кривом Роге. В "Квартале 95" Аркадий проработал 2 года.

Лапухин играл в "Квартале 95", фото из сети

Лапухин в течение 2 лет был актером "Вечернего квартала", фото из сети

Лапухин состоял в браке, в котором у него появился сын Михаил. Парню сейчас около 24 лет. Впрочем, впоследствии комик развелся с женой. Во второй раз юморист женился на киевлянке Инне, которая занималась танцами.

Куда исчез Аркадий Лапухин

Вскоре актер исчез с экранов, и стало ясно, что он покинул "Квартал-95". В 2014 году он рассказывал, что устроился в реабилитационный центр в России, в котором помогает людям преодолевать алкогольную зависимость.

В 2021 году бывший коллега Лапухина из КВН Сергей Писаренко рассказывал пропагандистским СМИ, что Лапухин перестал заниматься юмором. Он начал работать в администрации Магнитогорска, где отвечает за связи с общественностью.

Лапухин работает в администрации Магнитогорска, скриншот с видео

Также в интервью Лапухин рассказывал, что объединяет работу сразу в нескольких городских заведениях. В частности, в местном футбольном клубе и в спортивной школе. Кроме этого, он принимает заказы как ведущий свадеб в московском клубе.

Интересно, что Лапухин также высказался о своем бывшем коллеге, а сейчас президенте Украины Владимире Зеленском, как о заботливом человеке. Он отметил, что актер всегда был внимателен к коллективу, а также помогал своим подчиненным. В частности, оплачивал жилье и давал дополнительные средства юмористам, когда это было необходимо.

"Мне в нем понравилось то, что он всегда беспокоится о своем коллективе. Если у человека какая-то проблема, он может прийти и вылить ему душу. Он выслушает и примет решение. Он снял автору жилье на три месяца, давал деньги и смотрел, как человек работает. Он делал это безвозмездно, не забирая с зарплаты", — поделился Лапу.

В 2021 году российский ведущий Сергей Семакин распространил фото с Аркадием. Они были на киносеансе в Магнитогорске.

Лапухин вернулся в Россию, скриншот с инстаграма

А вот о войне России против Украины, где он работал, Лапухин умалчивает. Он не осуждает свою родину за преступления против нашего государства. Страницу на фейсбуке юморист закрыл. Похоже, что он продолжает проживать в родном Магнитогорске и работать в местной администрации.

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