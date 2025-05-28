Изменилась до неузнаваемости: где сейчас и как выглядит режиссер-предатель Байрак

Режиссер внезапно вспомнила об Украине

Оксана Байрак — режиссер украинского происхождения и поклонница "русского мира". Она предала Украину и сбежала в страну-оккупанта, хотя сначала говорила, что остается с народом. Недавно опозорилась на российском телевидении и певица-запроданка Таисия Повалий.

"Телеграф" расскажет о карьере режиссера, где она сейчас и чем занимается.

Что известно об Оксане Байрак

Байрак родилась в 1964 году в Симферополе. Училась на факультете коррекционной педагогики и психологии в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова. В течение 2 лет Оксана работала учителем-логопедом.

В 1991 году Байрак овладевала режиссерской профессией в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В 1999 году Оксана основала киностудию Studio Bayrak, где сняла десятки русскоязычных фильмов и сериалов.

У Байрак была собственная киностудия в Украине, фото из сети

Одним из самых известных фильмов Байрак стал "Аврора" — о девочке из детского дома, мечтающей стать балериной. Фильм выдвинули от Украины на "Оскар", а режиссера отметили в номинации "Человек года в кинобизнесе" Национальной премии кинобизнеса Украины.

Также Байрак была ведущей разных программ на украинском телевидении:

"Сентиментальные баллады серьезных мужчин" на "Интере";

"Давай поженимся" на СТБ;

"Все свои" на "Интере";

"Майданс" на "Интере" (была членом жюри).

Байрак была ведущей на украинском ТВ, фото из сети

Интересно, что в 2006 году режиссер пыталась попасть в Верховную Раду от пророссийской партии "Партия Политики Путина" (впоследствии — "Русь Единая"). Однако политическая сила не преодолела проходной барьер.

В общем Байрак была режиссером, сценаристкой и продюсером таких фильмов и сериалов, как "40+, или Геометрия чувств", "Чтобы увидеть радугу", "Поделись своим счастьем", "Избранница", "Хочу ребенка", "Мужская интуиция", "Тебе, настоящему". В кинороботах Байрак часто снимались российские актеры, которых там было больше, чем украинских.

Байрак создавала русскоязычное кино в Украине, фото из сети

Также Байрак отметилась антиукраинскими заявлениями, в частности, не поддерживала Евромайдан. В 2014 году она сбежала в Россию. В 2018 году сказала, что "украинская армия уничтожает своих людей в Донбассе". Когда сериал "Позднее раскаяние" дублировали на украинском, она сказала: "Ужас, в такие минуты хочется сказать: вон всем националистам".

Где сейчас Оксана Байрак

В январе 2022 года режиссер защитила украинофобку Снежана Егорова, которая заявила о поддержке Путина. Она не осуждала Россию за полномасштабную войну в Украине. Зато распространяла пропагандистский нарратив о "братских народах". Также заметно, что режиссер делала пластические операции, ведь ее внешность сильно изменилась.

Байрак была в Украине, когда началась война, скриншот из инстаграма

Байрак рассказывала, что она остается с украинским народом и называла "крысами" и "лжепатриотами" тех, кто уехал из страны из-за войны. Тогда она находилась в Одесской области. Однако уже в 2023 году режиссер сбежала в Россию, где говорила о любви к Санкт-Петербургу: "Питер-Ленинград. Любовь и увлечения мои. Самый красивый и стойкий город во Вселенной".

Байрак сбежала в Россию, фото с ее инстаграма

В России Байрак сняла новую мелодраму "Дождь на исходе лета", главную роль в которой исполнил актер-путинист Антон Батырев. Раньше он играл в Украине, но поддержал войну. В то же время в титрах Байрак записали как "Фросю Касьян", поэтому очевидно, что предательница взяла псевдоним.

Байрак снимает фильмы в России, фото с ее инстаграма

В конце 2023 Байрак вышла в прямой эфир, где рассказала, что хочет вернуться в Украину. Запроданка назвала себя "патриоткой" и спела "Червону руту".

"Я не только из Украины. Я украинка! Причем я считаю, что самая большая патриотка!" – сказала она.

Байрак называла себя "патриоткой"

На данный момент страница режиссера в инстаграме недоступна для просмотра в Украине. Вероятно, она продолжает проживать в России и снимать фильмы.

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