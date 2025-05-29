Хотел идти на войну за отцом: как выглядит сын Максима Нелипы и где он сейчас

Сын телеведущего решил пойти по стопам отца

Бывшая жена погибшего на фронте телеведущего и актера Максима Нелипы рассказала, почему не приехала на его похороны. Также она раскрыла, чем занимается их общий сын Артем.

Тамара поделилась, что когда началась полномасштабная война России против Украины, ее сыну Артему было 17 лет. Женщина решила выезжать в Израиль вместе с ним и дочерью Машей. Впрочем, Артем вообще не хотел ехать, но планировал присоединиться к ВСУ, как и его отец. В то же время решение Максима пойти на войну женщина восприняла со слезами на глазах. Об этом она рассказала OBOZ.UA.

"Моему сыну Артему тогда было 17 лет, он отказался ехать, хотел идти в ВСУ вместе с папой, который там с первых дней. Как я отреагировала, когда узнала, что Макс едет воевать? Я плакала, как это сделала бы каждая женщина на моем месте. На тот момент мы уже три года были разведены, но поддерживали хорошие отношения. Я говорю Максику: "Где ты, а где пулемет?", — рассказала она.

Максим Нелипа с сыном Артемом, фото с фейсбук-страницы Тамары Нелипы

Бывшая жена актера раскрыла, что их сын служит в одном из боевых подразделений Израиля. Он самостоятельно принял такое решение, не спрашивая советов. Тамара вспомнила, что Артем с детства увлекался компьютерными играми, где нужно было уничтожать врага. Сейчас он понимает, что подобный интерес был неслучайным.

"Мой сын служит в одном из боевых подразделений Израиля. Он хотел, ни с кем не советовался, говорил, что это его решение. Недавно мы вспоминали, что когда он был маленьким, то все время играл в компьютерную игру Counter-Strike, и я его ругала. Мол, не порти зрение, иди с ребятами во двор. Поэтому он говорит: "Мама, я все детство готовил себя, чувствуя, что в моей жизни произойдет нечто подобное", — сказала Тамара.

Тамара Нелипа с сыном Артемом и дочерью Машей, фото с ее фейсбук-страницы

Бывшая супруга Нелипы заметила, что Артем вырос очень похожим на отца. Особенно это наблюдалось в детстве. Также она добавила, что их дети родились из большой любви.

"Под копирку, особенно когда был маленьким. Я постоянно говорю, что из очень большой любви появляются такие дети. И это объективно, а не потому, что они мои. Бабушка Максика всегда повторяла: "Мой внук самый лучший! И не потому, что он мой родственник, а потому, что это объективно", – подчеркнула Тамара.

Нелипа с женой и детьми, фото Viva!

Дети Нелипы выросли очень похожими на него, фото с фейсбук-страницы Тамары Нелипы

Ранее "Телеграф" рассказывал о карьере Максима Нелипы как актера и ведущего. Он был лицом многих популярных программ.