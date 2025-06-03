Був потужний завод, а тепер - руїни. Як зараз виглядає селище Цукроварів на Кіровоградщині

Раніше це було відоме в СРСР селище, де виробляли цукор

Цукроварів — селище у Кіровоградській області, яке зараз неможливо знайти на карті. Раніше тут діяв цукровий завод, для працівників якого збудували житло. Однак згодом підприємство припинило роботу, а люди почали виїжджати. Зараз більшість будівель зруйновані та поросли травою, як і в селищі Орбіта на Черкащині.

У 1986 році у селищі збудували Добровеличківський цукровий завод. Для працівників підприємства звели містечко з 10 багатоповерхівок, куди входило 920 квартир. Також була вся необхідна інфраструктура: школа, магазин, їдальня, медпункт, пожежне депо, дитячий садок та клуб.

У Цукроварові раніше був цукровий завод, фото з мережі

Місцеві почали називати населений пункт Цукроварів, що походить від заводу. На постійній основі там жили близько 3 тисяч осіб. Зазвичай це були молоді люди 18-26, яких скерували у Цукроварів на роботу з різних куточків Радянського Союзу. Свого часу завод посів третю сходинку за обсягами виробництва цукру у всьому СРСР.

Завод у Цукроварові був одним із найбільших у СРСР, фото Суспільне. Кропивницький

Утім, на початку 2000-х років завод почав втрачати позиції. Через це жителі стали виїжджати з населеного пункту, і Цукроварів приєднали до села Липняжка як вулицю. У 2004 році завод остаточно закрили, а через 10 років його повністю знесли. У селищі не було роботи, тож люди залишали свої квартири і перебиралися в інші населені пункти.

Завод у Цукроварові закрили, фото Суспільне. Кропивницький

Станом на 2018 рік з 920 квартир житловими залишилися 59. У Цукроварові залишилося не більше, ніж 100 осіб. Сьогодні на цій вулиці немає газу та води. Люди обігріваються саморобними пічками та набирають воду у колодязях.

У Цукроварові розікрали квартири у 2000-х, фото Суспільне. Кропивницький

Більшість будинків зараз закинуті і поросли травою. Подекуди лежать іграшки, газети, однак більшість майна мародери викрали, коли люди перебували на заробітках в інших містах. Деякі вирізали навіть батареї та виносили з собою.

З квартир у Цукроварові виносили навіть батареї, фото Суспільне. Кропивницький

У 2018 році у Цукроварові знімали окремі сцени для стрічки про Іловайськ. Центральна вулиця стала так званим "зеленим коридором", який виявився пасткою для українських військових. У 2021 році землі, де раніше був завод, перейшли у власність Добровеличківської громади, повідомляло Суспільне. З цього часу керівництво громади шукає інвесторів для того, аби щось будувати.

У Цукроварові шукають інвесторів, Суспільне. Кропивницький

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