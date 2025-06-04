Изначально это здание было двухэтажным: как раньше выглядел один из самых знаменитых магазинов в Харькове

В здании на площади Конституции, 3 в разное время были магазин "Люкс" и Adidas

Города со временем меняются, и вместе с ними меняется вид зданий. Одни сносят, другие перестраивают, третьи — сохраняют, но дополняют новыми этажами. Одно из таких в Харькове — здание на площади Конституции, 3. Многие жители города чаще всего вспоминают как магазин "Adidas", хотя ранее на этом месте был магазин "Люкс", связанный с одной из купеческих семей.

Здание на Николаевской площади (теперь площади Конституции, 3) было построено в 1894 году на объединенном участке, где ранее находились торговые лавки. Инициатором строительства стал Павел Рыжов — предприниматель из известной харьковской семьи, основателей колокольного завода в Песочине.

Магазин скобяных изделий с вывеской товарищества Пономарева и Рыжова

Первоначально дом был двухэтажным и отличался богато декорированным фасадом. Над входом была вывеска "Товарищество В. Г. Пономарёва и П. П. Рыжова". В магазине продавали скобяные изделия.

В 1954 году здание было надстроено тремя дополнительными этажами, чтобы привести его в соответствие с новой застройкой площади. Еще через год к нему пристроили жилой дом с магазинами.

В советские годы здесь располагался магазин "Люкс" и его название стало нарицательным для целого поколения харьковчан. В более позднее время в здании размещался магазин "Adidas".

2 марта 2022 года российский ракетный удар разрушил этот памятник архитектуры, как и Дворец труда.