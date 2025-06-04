Поползут в обратном направлении: как без химии и лишних трат прогнать слизней с огорода

Этот способ до смешного простой, но эффективный

Дождевая погода летом может стать причиной нашествия слизней на ваш огород или в сад. Дело в том, что эти вредители хорошо себя чувствуют именно во влажной среде, поэтому после осадков активизируются. Однако избавится от них не сложно, зная некоторые хитрые трюки.

"Телеграф" расскажет, как бороться со слизнями на огороде без химии и вреда для растений.

Чтобы бороться со слизнями, вам понадобится один натуральный продукт, который вы чаще всего выбрасываете в мусорку на кухне, пишет Express. Речь идет о яичной скорлупе, которая способна создать некомфортные условия для передвижения слизней.

Эти скользкие вредители очень не любят передвигаться по острой и неравномерной поверхности. Поэтому яичная скорлупа станет серьезной преградой для их активности.

Все что вам нужно — это измельчить скорлупу и насыпать ее на грядках, особенно около растений, которые больше всего подвергаются атакам слизней. Защитите от этих вредителей в первую очередь грядки с капустой, помидорами, клубнику и кусты роз. Почувствовав дискомфорт, слизни поползут в обратном направлении — прочь от вашего огорода или сада.

К слову, подобный эффект может быть от еще одного натурального компонента. Для борьбы со слизнями можно использовать измельченную ореховую скорлупу.

Ранее "Телеграф" рассказывал простой лайфхак, который решит проблему с насекомыми-вредителями. Муравьи будут обходить ваш сад и огород десятой дорогой.