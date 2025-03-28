Вредители будут обходить ваш огород: какие растения являются лучшими соседями для капусты, огурцов и томатов

Некоторые растения способны отпугивать вредителей с вашего огорода

Весна — самое время планировать посадку овощей и других культур на огороде. А при планировании площади участка, нужно учитывать растения-соседи друг для друга. Некоторые культуры могут отпугивать вредителей с вашего огорода, и это тоже нужно учитывать. Мы уже рассказывали, когда садить лук, а сегодня делимся, какие растения лучше сажать по-соседству.

Есть ряд растений, которые могут отпугивать вредителей своим запахом, пишет издание The Spruce. К таким относятся, в частности, базилик, чеснок, редис, укроп и календула.

Какие растения отпугивают вредителей?

Некоторые растения обладают сильным ароматом, который отпугивает насекомых, тлю, мошку и других вредителей культур. Сажая эти травы и овощи между рядами капусты, томатов или огурцов, вы убережете свой будущий урожай.

Базилик

Базилик отпугивает с огорода спаржевого жука, морковную муху, мошку, комаров и белокрылку. Поэтому, когда проходите по огороду проведите рукой по листьям базилика, провоцируя распространение его аромата.

Календула

Календула также способна отгонять от полезных культур спаржевых жуков, нематод и томатных бражников. Более того, цветки календулы могут привлекать к вашему огороду полезных насекомых, типа пчел, которые опыляют растения.

Укроп

Укроп — это не только полезная зелень для салатов и консерваций, но и растение, которое способно отпугивать капустную моль и паутинного клеща. Его можно сеять на грядках с капустой, огурцами или свеклой и не переживать за урожай, вредителям он не достанется.

Чеснок

Чеснок отпугивает с грядок тлю, капустную моль, яблонных молей, бобовых жуков, персиковую огневку и других вредных насекомых. Кроме того, чеснок можно посадить под кустами роз, он отпугивает вредных жучков, которые откладывают яйца под листьями.

Редис

Посаженный между капустных грядок редис, отпугивает капустную личинку, клопов-тыкв, огуречных жуков. Также редис можно посадить возле грядок с огурцами и около моркови.

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