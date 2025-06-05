Как быстро проверить счет и остаток минут в Vodafone, lifecell и Киевстар

Как проверить счет и остаток услуг в Vodafone, lifecell и Киевстар: коды для разных услуг

Чтобы не остаться без связи в критический момент, важно контролировать счет и остатки Интернета, минут и СМС. "Телеграф" собрал короткую напоминалку — как это сделать у трех крупнейших операторов Украины. Отметим, можно сделать кодами или через приложения.

Vodafone

Абоненты по подписке

Наберите *101# — в ответ получите информацию о балансе и тарифе. Остаток услуг (минуты и интернет) – *101*4#. Проверка бонусов – *777*1#.

Контрактные абоненты

Счет — *110*10#

Тариф — *110*21#

Услуги — *110*20#

Бонусы — *110*14#.

Все это также можно проверить в приложении My Vodafone.

Lifecell

Счет и бонусы

Код *111# – для проверки баланса и бонусных средств.

Остаток услуг

Наберите *121# и получите ответ об остатке минут, интернета и СМС.

Оператор предлагает также мобильное приложение Мой lifecell, где удобно управлять всеми услугами.

Киевстар

Проверка счета

Универсальный код – *111# (работает и в роуминге).

Остатки минут и Интернета

Для проверки наберите *112#.

В приложении Мой Киевстар можно посмотреть расходы, выбрать новый тариф или подключить дополнительные услуги. Также доступна функция "Доверенное лицо", позволяющая контролировать счет другого абонента, например — пожилого родственника.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что контрактные абоненты одного из операторов рискуют остаться без связи из-за блокировки номера. Избежать ситуации можно благодаря заранее пополнению.