Ця поширена помилка може занапастити врожай полуниці: що категорично не можна робити

Цю помилку допускають багато садівників, чим можуть занапастити свій урожай

Урожай соковитої та солодкої полуниці безпосередньо залежить від догляду за грядкою з цими ягодами. Рослина вимагає як добрива, так і ретельного поливу. Однак буває так, що в спробі зволожити ґрунт під полуницею садівники припускаються поширеної помилки, яка в результаті може занапастити весь урожай.

"Телеграф" розповість, як правильно поливати ділянку з полуницею, щоб не з’явилася грибкова хвороба, яка зіпсує ягоди та навіть весь кущ.

Головне правило при поливі полуниці — це спрямовувати струмінь води на ґрунт під кущ, а не саму рослину зверху, пише Express. Дуже важливо при цьому притримувати листя та плоди руками, щоб знизити ризик попадання води – вона має йти лише у землю під кущем. Таким чином ви захистите полуницю від плісняви, яка може з’явитися на ягодах через вологу та тепло.

Досвідчені садівники рекомендують поливати полуницю рано-вранці, щоб бризки на листі або плодах встигли висохнути протягом дня. Також поливати можна пізно ввечері, але лише землю під кущами.

Для боротьби з пліснявою можна також використовувати мульчування із соломи або тирси, підійде і агроволокно, яким можна вкрити грядки під кущами. А якщо вже виявили ягоду, вкриту пліснявою, негайно видаліть її, щоб запобігти розповсюдженню на інші плоди.

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