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Ця поширена помилка може занапастити врожай полуниці: що категорично не можна робити

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Уникайте цієї помилки під час поливу полуниці Новина оновлена 06 червня 2025, 09:44
Уникайте цієї помилки під час поливу полуниці. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Цю помилку допускають багато садівників, чим можуть занапастити свій урожай

Урожай соковитої та солодкої полуниці безпосередньо залежить від догляду за грядкою з цими ягодами. Рослина вимагає як добрива, так і ретельного поливу. Однак буває так, що в спробі зволожити ґрунт під полуницею садівники припускаються поширеної помилки, яка в результаті може занапастити весь урожай.

"Телеграф" розповість, як правильно поливати ділянку з полуницею, щоб не з’явилася грибкова хвороба, яка зіпсує ягоди та навіть весь кущ.

Головне правило при поливі полуниці — це спрямовувати струмінь води на ґрунт під кущ, а не саму рослину зверху, пише Express. Дуже важливо при цьому притримувати листя та плоди руками, щоб знизити ризик попадання води – вона має йти лише у землю під кущем. Таким чином ви захистите полуницю від плісняви, яка може з’явитися на ягодах через вологу та тепло.

полуниця фото

Досвідчені садівники рекомендують поливати полуницю рано-вранці, щоб бризки на листі або плодах встигли висохнути протягом дня. Також поливати можна пізно ввечері, але лише землю під кущами.

Для боротьби з пліснявою можна також використовувати мульчування із соломи або тирси, підійде і агроволокно, яким можна вкрити грядки під кущами. А якщо вже виявили ягоду, вкриту пліснявою, негайно видаліть її, щоб запобігти розповсюдженню на інші плоди.

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#Полуниця #Цвіль #Город