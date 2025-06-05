Одна Троица – два "значения": какая разница между католическим и православным праздником

И католики, и православные христиане отмечают Троицу, но вкладывают разные значения в этот праздник

Католическая и православная Церкви отмечают праздник Троица, который отмечается в этом году 8 июня. Однако эти веры разделяют понятие этого события. Главная разница в том, откуда "происходит" Святой Дух — только от Бога Отца, или от Сына. Именно поэтому православные христиане и католики чествуют во время этого праздника несколько разное.

Из-за этого различия между двумя Церквами всегда были споры, продолжающиеся по сей день. "Телеграф" решил выяснить, в чем разница между православной и католической Троицей.

Разница между католической и православной Троицей

Дело в том, что католицизм исповедует то, что Святой Дух происходит от Отца и Сына. Однако православная церковь считает, что Святой Дух происходит только от Отца.

По двум традициям, Бог — один в трех лицах — Отец, Сын и Святой Дух. Однако обе конфессии толкуют по-разному отношения между Лицами Троицы. "Filioque" — приложение к Символу веры, через которое ведутся длительные споры.

Происхождение Святого Духа от Отца и Сына официально закреплено на Флорентийском соборе и Тридентском соборе. Поэтому это придерживается католическая Церковь.

По православной Церкви, Отец – единственный источник и причина существования Сына и Святого Духа. На православных иконах Святая Троица изображается в виде трех ангелов. На католических – Бог-Отец, Христос-Сын, и голубь – Святой Дух и заметно, что Личности отдельные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что запрещено делать на кладбище в Троицкую родительскую субботу. Это может обернуться несчастьем.