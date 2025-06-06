Фатальная ошибка дачников. Когда нельзя бороться с колорадским жуком на картошке

Обработка картофеля должна происходить в нужное время

Многие украинцы уже высадили картофель, и у некоторых он даже успел дать первые всходы. А это значит, что совсем скоро, если еще не сейчас, на участках появятся главные враги урожая — колорадские жуки. Из-за нехватки информации не все знают, как правильно защищать растения от этих вредителей, а главное — когда!

Обработку от вредителей следует проводить в наиболее благоприятные погодные условия и в подходящее время дня. При этом важно знать, когда не стоит беспокоить растения, пишет prostoway.

Когда обрабатывать картофель от жука

Опытные агрономы советуют проводить мероприятия по защите растений от вредителей в утренние часы — до 10:00, либо вечером после 17:00. В это время температура воздуха ниже, что снижает риск стрессового воздействия на культуры. Также оптимальное время для обработки — до начала цветения или после его завершения.

Когда нельзя заниматься обработкой

В пасмурную или дождливую погоду применять химические препараты неэффективно — насекомые прячутся в почве, и средства попросту не достигают цели. Кроме того, не рекомендуется обрабатывать картофель во время цветения, чтобы не нарушить формирование клубней.

Фото: freepik

Важно побеспокоиться и об урожае других культур. Ранее мы писали, как правильно ухаживать за кабачками, чтобы они дали обильный урожай.