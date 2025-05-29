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Не дайте сорнякам погубить ваш сад! Один дешевый способ "убьет" их без ядов

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
Не дайте сорнякам шанса Новость обновлена 29 мая 2025, 18:51
Не дайте сорнякам шанса. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Это может быть под рукой у каждого дачника

Сорняки на участке — настоящая головная боль для садоводов и огородников. Они не только портят внешний вид двора, но и мешают росту культурных растений: при таком соседстве рассчитывать на хороший урожай не приходится.

В наступивший теплый сезон сорняки начинают стремительно разрастаться и даже пробиваться сквозь брусчатку. Простое скашивание малоэффективно — уже через несколько дней сорняки отрастают еще активнее, поэтому опытные дачники знают надежный способ, который помогает избавиться от надоедливой растительности надолго. Он не требует финансовых вложений и дает быстрые результаты, пишет Express.

Чем уничтожить сорняки на участке

Кипяток отлично справляется с сорняками, даже теми, что пробились сквозь трещины в дорожках. Этот дешевый способ считается одним из самых действенных — высокая температура приводит к быстрой гибели растений и препятствует их повторному росту.

Когда и как можно убрать сорняки

Лучше всего проводить обработку в ясный солнечный день. Просто вскипятите воду и аккуратно вылейте ее прямо под корень сорняка. В большинстве случаев растение начнет увядать сразу же. При необходимости процедуру можно повторить.

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Сорняки прорастают даже сквозь брусчатку. Фото: freepik

Помимо эффективности, этот способ еще и безопасен для окружающей среды — в отличие от химических средств, кипяток не оставляет вредных веществ и почти ничего не стоит. Ранее мы писали, как обычная заварка может спасти урожай лука.

Теги:
#Сорняки #Бурьян #Сад #Огород