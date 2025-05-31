Без этих 2 приемов вы останетесь без урожая кабачков до самой осени

Сделайте это, чтобы умножить плоды и получить обильный урожай

Кабачки — довольно неприхотливое растение, однако это не значит, что за ним не нужен толковый уход. Чтобы получить обильный урожай кабачков, важно придерживаться ряда простых, но эффективных рекомендаций.

Опытные огородники считают, что эти зеленые овощи нуждаются в таком же уходе, как и другие культуры. При соблюдении двух несложных правил они будут давать урожай вплоть до осени, пишет prostoway.

Как ухаживать за кабачками правильно

Один из важных факторов ухода за кабачками — правильный режим полива. Грядку следует поддерживать во влажном состоянии и не допускать пересыхания почвы. Влага должна достигать глубины не менее 50 см. На каждый куст рекомендуется выливать как минимум одно ведро теплой воды.

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Не менее значим и контроль за ростом плодов. Чтобы стимулировать появление новых завязей, молодые кабачки нужно собирать регулярно. Кроме того, важно удалять пожелтевшие листья, чтобы избегать загнивания, а также обрезать побеги, на которых не формируются плоды.

Стоит напомнить, что летом растения особенно чувствительны к уровню влаги: с одной стороны, им жизненно необходима вода, с другой — ее избыток может серьезно навредить. Ранее мы писали, как уберечь растения от засыхания и увядания.