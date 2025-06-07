Если вы не так поливаете огурцы, то они вырастут горькими и с трещинами

Избежать горечи и трещин в урожае, а заодно получить богатый сбор, поможет простой прием

Если у вас есть собственный огород, вы наверняка хотя бы раз замечали, что овощи могут горчить, желтеть и трескаться прямо на грядке. Как выяснилось, основная причина таких проблем — неправильный режим полива огурцов.

Ключ к щедрому и вкусному урожаю — это стабильный и умеренный полив, который предотвращает появление горечи и трещин на плодах. Об этом пишет prostoway.

Как поливать огурцы, чтобы не горчили

Прежде всего, огурцы нуждаются в регулярном поливе. Эти растения особенно чувствительны к уровню влаги — им требуется частое и обильное увлажнение. Если поливать нерегулярно, плоды могут приобрести горький вкус. В этом они заметно отличаются от помидоров.

Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Также нередко огурцы поливают раз в неделю, но при этом используют слишком большое количество воды, что лишь усугубляет положение. Из-за этого плоды становятся горькими, водянистыми и часто трескаются. Чтобы получить богатый урожай, важно соблюдать умеренность в поливе.

Как и большинство овощных культур, огурцы предпочитают плодородную и богатую питательными веществами почву. Ранее мы писали, чем подживить огурцы, чтобы получить вкусный урожай.