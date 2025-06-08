Можете на весь год остаться без денег и удачи: что строго запрещено делать на Троицу

Обязательно прислушайтесь к важным традициям и запретам этого дня

В воскресенье, 8 июня, отмечается один из важнейших религиозных праздников — Троица. Его дата переходная, и отмечается на 50-й день после Пасхи, отсюда и второе название торжества – Пятидесятница.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

В этот день верующие вспоминают единство Бога в трех лицах — Отца, Сына и Святого Духа. Традиционно дома украшают ветвями деревьев и полевыми цветами — символом обновления и жизни, а в церквях совершаются особые богослужения.

Что можно делать на Троицу:

В этот день верующим следует посетить церковь и помолиться Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Святому Духу. Поблагодарите их за все, что у вас есть;

На Троицу, традиционно, украшаются дом ветвями березы, липы или дуба, потому что они символизируют обновление, плодородие и присутствие Святого Духа;

Желательно проводить этот день вместе с родными и близкими. Это праздник для общения, добрых дел и укрепления семейных отношений;

На Троицу особенно важно проявлять милосердие и заботу о ближних. Считается добрым делом помочь нуждающимся и сделать пожертвование.

Главные запреты на Троицу

Что нельзя делать на Троицу:

В этот день нельзя заниматься тяжелыми физическим трудом, а также шить, убирать, стирать. День важно посвятить отдыху и духовному очищению;

Нельзя посещать кладбища — если не успели на Троицкую родительскую субботу, лучше перенести визит на другой день. Троица — это торжество жизни и Святого Духа;

Запрещено ругаться, ссориться и сквернословить. Негативные эмоции могут "отпугнуть" благополучие и счастье;

Нельзя на Троицу совершать венчаний и свадеб;

Запрещено в этот праздник брать и давать деньги в долг. Считается, что вместе с деньгами можно отдать своё счастье, удачу или здоровье, тем самым "обедняя" свою семью на весь год.

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