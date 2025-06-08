Можете на весь рік залишитися без грошей та удачі: що суворо заборонено робити на Трійцю

Обов’язково прислухайтеся до важливих традицій та заборон цього дня

У неділю, 8 червня, відзначається одне з найважливіших релігійних свят – Трійця. Його дата перехідна і відзначається на 50-й день після Великодня, звідси й друга назва урочистості – П'ятдесятниця.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Цього дня віряни згадують єдність Бога у трьох особах – Отця, Сина та Святого Духа. Традиційно будинки прикрашають гілками дерев та польовими квітами — символом оновлення та життя, а в церквах відбуваються особливі богослужіння.

Що можна робити на Трійцю:

Цього дня вірянам слід відвідати церкву та помолитися Богу Отцю, Богу Сину та Богу Святому Духу. Подякуйте їм за все, що у вас є;

На Трійцю, зазвичай, прикрашаються будинок гілками берези, липи чи дуба, оскільки вони символізують оновлення, родючість і присутність Святого Духа;

Бажано проводити цей день разом із рідними та близькими. Це свято для спілкування, добрих справ та зміцнення сімейних стосунків;

На Трійцю особливо важливо виявляти милосердя та турботу про ближніх. Вважається доброю справою допомогти нужденним і зробити пожертву.

Головні заборони на Трійцю

Що не можна робити на Трійцю:

Цього дня не можна займатися тяжкою фізичною працею, а також шити, прибирати, прати. День важливо присвятити відпочинку та духовному очищенню;

Не можна відвідувати цвинтарі — якщо не встигли на Троїцьку батьківську суботу, краще перенести візит на другий день. Трійця – це урочистість життя і Святого Духа;

Заборонено лаятись, сваритися та заздрити. Негативні емоції можуть "відлякати" добробут та щастя;

Не можна на Трійцю здійснювати вінчання та весілля;

Заборонено у це свято брати й давати гроші у борг. Вважається, що разом із грошима можна віддати своє щастя, удачу чи здоров’я, тим самим "збіднюючи" свою родину на весь рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2025 році відзначимо День бабусі. Є ще багато часу до свята.