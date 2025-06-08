Это место может удивить: как побывать на Мальте не выезжая из Украины

Здесь любят проводить время дайверы, рыбаки и обычные отдыхающие

В Украине немало озер, где природа проявила свою силу и красоту. Отдельной красотой часто отличаются водоемы, которые были созданы в результате деятельности людей. Именно так и появился в Николаевской области Александровский карьер, который известен как озеро Мальта. Это место, где природа, технологии и время соединились в живописный и неожиданный пейзаж, способный удивить даже бывалого путешественника.

"Телеграф" рассказывает, что это за озеро и чем оно особенно.

Как появилось озеро

История Мальты началась в советское время. Тогда на месте современного озера располагался один из Александровских гранитных карьеров, где активно добывали камень. Но со временем один из котлованов начал заполняться грунтовыми водами, и в результате образовался искусственный водоем, глубиной до 60 метров.

Уникальность озера не только в происхождении, но и в кристально чистой воде. Видимость здесь достигает 10–25 метров, что делает Мальту привлекательной для дайверов. Под водой можно рассмотреть остатки добывающей техники и даже "подводные дороги".

Почему называется "Мальта"

Название "Мальта" закрепилось за этим местом благодаря нескольким историям. По одной из версий, живописные пейзажи и цвет воды напоминают одноимённую австрийскую долину. По другой — название связано с легендой о Мишке Япончике, известном одесском грабителе, который якобы избавлялся от соперников, сбрасывая их в карьер, после чего говорил: "Он уехал на Мальту".

Как добраться

Озеро находится примерно в 106 км от Николаева и около 17,5 км от города Вознесенск. Обычно туристические группы выезжают из Николаева с автовокзала или из Вознесенска, организуются трансферы и сопровождение. Для самостоятельного посещения удобнее добираться через Вознесенск, а затем на автомобиле или такси до карьера.

Отправляясь отдыхать на Мальту необходимо учесть, что здесь нет инфраструктуры: ни кафе, ни магазинов, ни пунктов проката. Это отдых "дикарем", где все необходимое нужно брать с собой. В тени здесь тоже особо не укроешься, на берегу озера есть зеленая растительность, но ее совсем немного.

Как бы там ни было, озеро Мальта стало одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма в Николаевской области. Особенно сегодня, когда из-за войны традиционные курорты остаются недоступными, Мальта дает возможность отдохнуть и перезагрузиться.

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