Лучше моря: где в Украине отдохнуть на термальных курортах (видео)

Цены на разный бюджет — есть и пакетные предложения

Украинские термальные источники шанс оздоровиться не уезжая за границу. В Украине такие места есть на побережье Азовского и Черного морей, но больше всего на Закарпатье. Пока часть Украины оккупирована россиянами, закарпатские воды, насыщенные минералами, привлекают туристов.

Термальные источники бывают теплые, горячие и очень горячие. Посещение термальных вод рекомендуется при проблемах с суставами, сердцем, дыхательными путями, нервной системой. Они также используются для восстановления после стресса, укрепления иммунитета и в программах похудения. "Телеграф" собрал основное о трех самых интересных термальных курортах Закарпатья и их ценах на 2025 год.

Косино, с.

Часы работы: 9:00–20:00 ежедневно

Цены для взрослого 700 грн/3 часа, 1200 грн – целый день.

Температура воды в скважине – до +80°C. В бассейнах – около +38…+40°C. На территории – 7 бассейнов, есть аквапарк с 15 горками. Заметьте, что открытие аквапарка планируется на середину июня.

Цены в Косино в 2025 году

Жаворонок, г. Берегово

Часы работы: 8:00–22:00

Цены: от 250 грн/2 часа, 450 грн – полный день

Цены в Берегово в 2025

Современный оздоровительный центр с закрытым термальным бассейном, джакузи, водопадами и гейзерами. Также работает летний комплекс с открытыми бассейнами, в том числе детским. Вода в бассейнах поступает прямо из скважин глубиной 1200 метров и не проходит никакой технической или химической обработки именно поэтому сохраняет природные целебные свойства. Горячие источники комплекса питаются магматическими породами в вулканическом регионе Береговщины, а температура воды здесь держится на уровне 25–40°C.

Теплая вода, с. Велятин

Цены: от 250 грн для взрослого, от 100 грн для детей.

Работают с 09:00 до 19:00.

Цены "Теплые воды" 2025

В Велятино предлагают термальные ванны с минеральной водой высокой минерализации — до 100 г/л (больше чем в море), в частности, хлоридно-натриевой, борно-бромной и йодированной, а также открытые бассейны с пресной водой. Термальная вода извлекается из скважины глубиной около 1000 метров и имеет температуру свыше 36°C. На территории — 10 бассейнов, из них 3 термальных, а 2 минеральных.

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