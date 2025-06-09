С Днем друзей 2025! Прикольные поздравления с праздником в открытках и картинках

Пожелайте 9 июня всего наилучшего близким друзьям и подругам

В самом начале лета, 9 июня, во всем мире отмечают один из самых теплых и душевных праздников — Международный день друзей. Хотя он и не имеет официального статуса, это событие обрело огромную популярность и отмечается в разных странах по всему миру.

Праздник друзей служит напоминанием о значении настоящей дружбы между людьми. Точная история его возникновения неизвестна, однако существует сведения, что впервые этот праздник отметили в США в 1935 году. Таким образом, в этом году Дню друзей исполняется 90!

Не забудьте поздравить своих друзей и подруг с этим замечательным праздником, а еще лучше — отпразднуйте его вместе в это нелегкое для страны время. В честь Дня друзей 9 июня "Телеграф" подготовил для вас подборку прикольных открыток и поздравительных картинок, которые вы можете отправить своим близким в знак дружбы и теплых чувств.

Международный день друзей 2025: открытки и картинки

В этот понедельник украинцы отмечают народный праздник — Кирилл Солнцеворот. "Телеграф" писал, что нельзя делать 9 июня, чтобы не призвать в семью беду.

Напомним, что скоро украинцы будут отмечать важный семейный праздник. Ранее мы писали, когда отмечается День отца 2025.