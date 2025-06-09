З Днем друзів 2025! Прикольні привітання зі святом у листівках і картинках

Побажайте 9 червня всього найкращого близьким друзям та подругам

На початку літа, 9 червня, в усьому світі відзначають одне з найтепліших і душевних свят — Міжнародний день друзів. Хоча він і не має офіційного статусу, ця подія набула величезної популярності та відзначається в різних країнах по всьому світу.

Свято друзів є нагадуванням про значення справжньої дружби між людьми. Точна історія його виникнення невідома, проте є відомості, що вперше це свято відзначили у США 1935 року. Таким чином, цього року Дню друзів виповнюється 90!

Не забудьте привітати своїх друзів та подруг із цим чудовим святом, а ще краще — відсвяткуйте його разом у цей нелегкий для країни час. На честь Дня друзів 9 червня "Телеграф" підготував для вас добірку прикольних листівок та вітальних картинок, які ви можете відправити своїм близьким на знак дружби та теплих почуттів.

Міжнародний день друзів 2025: листівки і картинки

Фото: Улюблена

Фото: apostrophe

Фото: apostrophe

Фото: forumsmile

Цього понеділка українці відзначають народне свято — Кирило Сонцеворот. "Телеграф" писав, що не можна робити 9 червня, щоб не призвати в сім’ю лихо.

Нагадаємо, що незабаром українці відзначатимуть важливе сімейне свято. Раніше ми писали, коли відзначається День батька 2025.