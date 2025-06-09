Открытки ко Дню друзей 9 июня: самые лучшие поздравления в картинках на украинском языке

В этот особенный день не забудьте поздравить друзей и подруг

В понедельник, 9 июня, во многих странах мира отмечают теплый и душевный праздник — Международный день друзей (International Friends Day). Несмотря на неофициальный статус, этот день пользуется большой популярностью, ведь дружба — одна из самых значимых ценностей в жизни каждого человека.

История этого праздника тянется из США с 1935 года. Социальные сети сыграли важную роль в напоминании об этом празднике и придали Дню друзей мировой размах. Это отличная инициатива и повод для празднования. Сегодня мы можем отдать дань уважения близким друзьям и подругам.

9 июня принято проводить время с друзьями: устраивать встречи, пикники, прогулки или просто собираться за чашкой чая или бокалом вина. А если встретиться лично не получается, стоит хотя бы созвониться или обменяться теплыми сообщениями.

Это прекрасная возможность напомнить близким, как важна для вас дружба, выразить свою любовь и признательность. В честь этого праздника "Телеграф" подготовил подборку самых красивых открыток и картинок с Днем друзей 2025 с пожеланиями на украинском языке.

Фото: pinterest.com, Мирослава Пантелеева

Фото: pinterest.com, Мирослава Пантелеева

Фото: pinterest.com, Mariya Bilyak

Фото: pinterest.com, Mariya Bilyak

Фото: pinterest.com, Мирослава Пантелеева

Фото: pinterest.com, "На хвилях щастя"

Напомним, что в этот понедельник украинцы отмечают народный праздник — Кирилла Солнцеворота. Ранее "Телеграф" писал, что следует избегать 9 июня, чтобы не навлечь несчастья на семью.