Листівки до Дня друзів 9 червня: найкращі привітання у картинках українською мовою

У цей особливий день не забудьте привітати друзів та подруг

У понеділок, 9 червня, у багатьох країнах світу відзначають тепле та душевне свято – Міжнародний день друзів (International Friends Day). Попри неофіційний статус, цей день має велику популярність, адже дружба — одна з найвагоміших цінностей у житті кожної людини.

Історія цього свята тягнеться із США з 1935 року. Соціальні мережі відіграли важливу роль у нагадуванні про це свято та надали Дню друзів світового розмаху. Це чудова ініціатива та привід для святкування. Сьогодні ми можемо віддати шану близьким друзям та подругам.

9 червня заведено проводити час із друзями: влаштовувати зустрічі, пікніки, прогулянки чи просто збиратися за чашкою чаю або келихом вина. А якщо зустрітися особисто не виходить, варто хоча б зателефонувати або обмінятись теплими повідомленнями.

Це чудова можливість нагадати близьким, наскільки важлива для вас дружба, висловити свою любов і вдячність. На честь цього свята "Телеграф" підготував добірку найкрасивіших листівок та картинок з Днем друзів 2025 з побажаннями українською мовою.

Фото: pinterest.com, Мирослава Пантелєєва

Фото: pinterest.com, Мирослава Пантелєєва

Фото: pinterest.com, Mariya Bilyak

Фото: pinterest.com, Mariya Bilyak

Фото: pinterest.com, Мирослава Пантелєєва

Фото: pinterest.com, "На хвилях щастя"

Нагадаємо, що цього понеділка українці відзначають народне свято — Кирила Сонцеворота. Раніше "Телеграф" писав, що слід уникати 9 червня, щоб не накликати нещастя на сім’ю.