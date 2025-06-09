Был советником Порошенко и возглавлял СБУ: куда исчез Смешко, который шел в президенты

Он присутствовал на ужине, где отравили Ющенко

Игорь Смешко – известный украинский политик и глава партии "Сила и Честь". Он возглавлял Комитет по разведке при Президенте Украины и был советником Петра Порошенко. С начала вторжения россиян Смешко не появляется в публичном пространстве. Позже выяснилось, что политик издал книгу.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности Смешко, а также где он сейчас.

Что известно об Игоре Смешко

Будущий политик родился в Христиновке Черкасской области в семье железнодорожника. Получил образование военного инженера по радиотехнике. В 1972 году Смешко начал военную службу. Сначала он был в ПВО советских войск в Германии. Затем начал преподавать в Киевском радиотехническом училище. Впоследствии Игорь получил степень доктора наук и ученое звание профессора по военной кибернетике, информатике и системному анализу.

Смешко проходил военную службу в ПВО, фото из сети

В 90-х Смешко стал первым в истории Украины военным атташе по обороне Украины в США. Впоследствии его назначили главой Комитета по разведке при Президенте Украины Леониде Кучме. В течение 3 лет Смешко возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В 2000-2002 годах Игорь был атташе по вопросам обороны, военный атташе при Посольстве Украины в Швейцарии. После этого Смешко стал заместителем секретаря и 1-м заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Смешко был Секретарем СНБО, фото УНИАН

В 2003-2005 годах Смешко был главой Службы безопасности Украины. После этого его уволили с военной службы. В 2004 году Смешко находился на даче тогдашнего заместителя главы СБУ Владимира Сацюка вместе с кандидатом в президенты Виктором Ющенко и нардепом Давидом Жванией. В этот вечер Ющенко отравили, от чего он едва не умер.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявлял, что Смешко может быть причастен к отравлению Ющенко. Политик подавал в суд на чиновника за ложную информацию. Позже оба подписали мировое соглашение, и Наливайченко согласился, что не имеет доказательств, что Смешко отравил Ющенко.

Смешку обвиняли отравления Ющенко, фото из сети

В 2009 году Смешко основал политическую партию "Сила и Честь". В 2013 году политик критиковал действия власти и "Беркута" в отношении участников Евромайдана. В 2014 году Игорь осудил аннексию Россией Крыма. В 2014-2019 Смешко был советником Президента Украины Петра Порошенко.

Где сейчас Игорь Смешко

В 2019 году политик баллотировался в президенты Украины. Однако победить ему не удалось. Также Смешко пытался пройти в Верховную Раду во главе партии "Сила и Честь", однако политическая сила не преодолела проходной барьер.

Смешко баллотировался в президенты, фото с его фейсбук-страницы

После вторжения россиян политик определенное время не появлялся в медийном пространстве и только делал публикации в соцсетях. В марте 2022 Смешко написал, что он остается с семьей в Украине. Также экс-чиновник напомнил, что он — кадровый офицер, завершивший военную службу.

А в 2023 году стало известно, что он выпустил книгу по истории Украины. Некоторые пользователи сети иронически восприняли возврат политика.

"Какой всесторонне развит человек! Мудрец в погонах. Украина не распознала своего счастья. Ну, кроме Димы", — писали пользователи, вспоминая его проигрыш на президентских выборах и поддержку от журналиста Дмитрия Гордона.

Сейчас политик активно ведет свою страницу в фейсбуке. Он постит новости о своей партии, об общественно-политических проблемах, о войне, распространяет аналитические и исторические статьи и поздравляет читателей с праздниками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез бывший глава ОП Андрей Богдан. Он часто что-то нашептывал президенту Украины Владимиру Зеленскому.