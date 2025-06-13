"Несчастливая" пятница, 13-е: что нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беду

Страх перед пятницей в науке называют "пугающим" словом

Пятница 13-е — одна из самых мистических дат в году, которая окутана мифами и суевериями. Страх перед этим днем имеет научное название — параскаведекатриафобия. Многие люди признаются, что в такие дни предпочитают не выходить из дома. Верить или нет — личное дело каждого, но лишняя осторожность никому не повредит.

По народным приметам, в пятницу, 13-е, особенно важно быть осторожными. Вот что, согласно поверьям, строго запрещено делать в этой "несчастливый" июньский день:

1. Начинать что-то новое

Запуск новых проектов, переезд, смена работы или принятие важного решения — все это лучше отложить. Считается, что начатое в этот день дело обречено на неудачу.

2. Отправляться в дальнюю дорогу

Путешествия в пятницу, 13-е, могут сопровождаться непредсказуемыми препятствиями: от плохой погоды до технических неисправностей.

3. Обращаться к гадалкам и экстрасенсам

Фото: freepik

Верующие в потустороннее утверждают: в этот день граница между мирами тоньше. Поэтому сегодня легко получить ложную или пугающую информацию.

4. Чинить электроприборы и технику

Любая техника может "барахлить" из-за "негативной энергетики" дня. Есть мнение, что даже мелкий ремонт может обернуться крупной поломкой.

5. Проходить под лестницами и встречать черных кошек

Это уже классика. В пятницу, 13-е, даже самые безобидные приметы приобретают зловещий оттенок.

"Телеграф" подчеркивает, что главный запрет в этот и другие дни касается насмешек над страхами окружающих. Суеверные люди могут воспринимать шутки слишком болезненно, поэтому лучше проявить сочувствие и деликатность. Ранее мы рассказывали, какую святую христиане чтят в пятницу, 13 июня.