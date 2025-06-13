"Нещаслива" п’ятниця, 13-те: що не можна робити цього дня, щоб не привернути біду

Страх перед п’ятницею у науці називають "лякаючим" словом

П’ятниця 13-те — одна з наймістичніших дат у році, яка оповита міфами та забобонами. Страх перед цим днем має наукову назву — параскаведекатріафобія. Багато людей зізнаються, що в такі дні вважають за краще не виходити з дому. Вірити чи ні – особиста справа кожного, але зайва обережність нікому не зашкодить.

За народними прикметами, у п’ятницю, 13-те, особливо важливо бути обережними. Ось що, згідно з повір'ями, суворо заборонено робити цього "нещасливого" червневого дня:

1. Починати щось нове

Запуск нових проєктів, переїзд, зміна роботи чи ухвалення важливого рішення – все це краще відкласти. Вважається, що розпочата у цей день справа приречена на невдачу.

2. Вирушати у далеку дорогу

Подорожі у п’ятницю, 13-те, можуть супроводжуватись непередбачуваними перешкодами: від поганої погоди до технічних несправностей.

3. Звертатися до ворожок та екстрасенсів

Фото: freepik

Ті, хто вірить в потойбічне, стверджують: у цей день кордон між світами тонший. Тому сьогодні легко отримати неправдиву чи лякаючу інформацію.

4. Ремонтувати електроприлади і техніку

Будь-яка техніка може "барахлити" через "негативну енергетику" дня. Є думка, що навіть дрібний ремонт може призвести до великої поломки.

5. Проходити під сходами і зустрічати чорних кішок

Це вже класика. У п’ятницю, 13-те, навіть найнешкідливіші прикмети набувають зловісного відтінку.

"Телеграф" наголошує, що головна заборона у цей та інші дні стосується глузувань над страхами оточуючих. Забобонні люди можуть сприймати жарти надто болісно, тому краще проявити співчуття та делікатність. Раніше ми розповідали, яку святу християни вшановують у п’ятницю, 13 червня.