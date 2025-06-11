"Кошелек" правой руки Путина женат на украинке. Как выглядит "Мисс Блонд Украина" и где она сейчас

Житомирянка стала любовницей, а затем и женой российского олигарха

Помощник российского президента Путина Николай Патрушев, чей сын может стать преемником диктатора, имеет свой главный "кошелек" в лице табачного "барона" России Игоря Кесаева. До полномасштабного вторжения одиозный олигарх обзавелся женой-украинкой, обладательницей титула "Мисс Блонд Украина 2013".

Уроженке Житомира Ольге Клименко было 28 лет, когда она вышла замуж за богатого россиянина. "Телеграф" рассказывает, что известно об украинской жене "благодетеля" Патрушева, где она и как сейчас выглядит.

Ольга Клименко родом из Житомира. Высшее образование она получила в Национальном авиационном университете в Киеве по специальности "социология". В 2013 году она стала победительницей конкурса "Мисс Блонд Украина", а уже в 2014 году одержала победу на международном конкурсе красоты Miss World Next Top Model в Ливане.

Ольга Клименко выиграла конкурс в Ливане

Увела мужчину у россиянки?

В 2017 году Кесаев официально расторг брак с первой супругой, основательницей фонда искусств Стеллой Кесаевой. При этом за год до этого мужчину уже можно было видеть в светских хрониках в компании украинской блондинки, писали росСМИ.

Кесаев остался в хороших отношениях с бывшей женой Стеллой

Как познакомилась Клименко с россиянином - неизвестно

Ольга взяла фамилию мужа. Теперь она официально Кесаева

От предыдущего брака у Кесаева есть дети — взрослые дочери Кристина и Илона, а также сын Эрик. В 2023 году российский олигарх сделал загранпаспорта для семьи и отправил близких жить за границу. Известно, что Илона Кесаева имела английское резидентство и паспорт Кипра, а Кесаев-младший является уроженцем города Амстелвен, что в Нидерландах.

Игорь Кесаев, Ольга Клименко, Илона Кесаева, ее бойфренд Вячеслав Пивоваров и Эрик Кесаев

Чем занимается Ольга Клименко и где она сейчас

Игорю Кесаеву сейчас 58 лет, а Клименко — 34. Олигарх сколотил свое состояние на дистрибуции алкоголя и табачной продукции. Также ему принадлежит сеть супермаркетов, компания по продаже сигарет "Мегаполис" и 340-метровый небоскреб "Меркурий Сити Тауэр" в Москве. Там же на первом этаже есть кафе Dream Coffee, который принадлежит Ольге. Также Кесаева вела российскую кулинарную программу "Да, Шеф!".

"Меркурий Сити Тауэр"

В стране-агрессорше украинка известна как ресторатор, организатор и спикер Super Mama Business Forum. При этом Ольга — мать троих детей, их фото в сети отсутствуют.

Ранее она признавалась в интервью, что ей интересна стрип-пластика и музыка. В период с 2020 по 2021 год уроженка Житомира выпускала песни.

Судя по постам в соцсетях, Кесаева — частая гостя светских раутов не только в России, но и за рубежом. Она много путешествует: бывает в Дубае, Британии, Италии, на Мальдивах, во Франции и других недешевых странах. О том, что ее родную страну обстреливает Россия, Ольга умалчивает.

Ранее мы писали о жене командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди. Оказывается, известный военный раньше был успешным бизнесменом.