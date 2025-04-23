Эффектная блондинка с интересным прошлым: как выглядит жена госсекретаря США Марко Рубио

Эта женщина родила в браке четверых детей

Марко Рубио — госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, который отказался присутствовать на встрече в Лондоне по урегулированию войны России против Украины из-за того, что Киев отверг одну из ключевых уступок Штатов Кремлю. Известно, что чиновник уже более 25 лет женат на Жанетт Дусдебес, которая родила ему четверых детей.

"Телеграф" решил выяснить, что известно об избраннице госсекретаря США Марко Рубио Жанетт, чем она занимается, и как выглядит.

Жанетт Дусдебес Рубио — что известно о жене госсекретаря США

Жанетт Дусдебес родилась 5 декабря 1973 года в Майами, штат Флорида, в семье колумбийских иммигрантов. Сейчас ей 51 год. Она росла в верующей римо-католической семье, в которой кроме нее было еще трое дочерей. После школы Жанетт получала образование в колледже Miami Dade, где изучала моду и дизайн. Однако колледж она бросила, чтобы посвятить себя семье.

Марко и Жанетт Рубио. Фото: Getty Images

Известно, что у Жанетт Дусдебес интересное прошлое — в юные года была профессиональной чирлидершей и даже стала одной из моделей съемки в купальниках для календаря своей группы поддержки.

С Марко Рубио девушка познакомилась, когда ей было 17 лет, а ему 19. Уже в 1998 году они поженились, пара вместе 27 лет. В из браке родились четверо детей — дочери Аманда и Даниэлла, а также сыновья Энтони и Доминик.

Марко и Жанетт Рубио с детьми. Фото: Getty Images

Чем занимается Жаннет?

Большую часть своей жизни жена чиновника посвятила рождению и воспитанию детей. Теперь, когда дети подросли, Жанетт более сосредоточена на благотворительной деятельности. Известно, что она является основательницей и руководительницей компании JDR Consulting. Эта фирма помогает функционировать благотворительным организациям.

Также Жанетт Дусдебес Рубио поддерживает американские инициативы, которые направлены на противодействие торговли людьми. В свое время жена госсекретаря США даже занимала должности в некоммерческих учреждениях, занимающихся этой проблемой. А в 2020 году стала членом Государственного совета по борьбе с торговлей людьми.

Марко и Жанетт Рубио. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что Жанетт активно поддерживает политическую карьеру мужа Марко Рубио. Она появляется с ним на разных мероприятиях, когда этого требует протокол и занимает активную общественную позицию. При этом выглядит Жаннет просто превосходно — она эффектная блондинка с идеальной фигурой и отменным чувством стиля.

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