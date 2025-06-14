День отца в Украине: самые красивые открытки, чтобы поздравить родного человека

Пожелайте папе мирного неба над головой и самых лучших благ

Ежегодно в третье воскресенье июня во многих странах мира, включая Украину, отмечают День отца. В 2025 году этот семейный праздник выпадает на 15 июня.

Традиция празднования Дня отца в Украине относительно молода. Этот праздник был официально учрежден пять лет назад, согласно Указу Президента № 274/2019, подписанному 18 мая 2019 года. В этот день украинцы поздравляют своих отцов теплыми словами, по телефону или при личной встрече.

В этот День отца мы чествуем всех мужчин, которые уже познали радость отцовства или готовятся к ней в ближайшем будущем. Этот праздник приобретает особое значение в условиях продолжающейся войны России против Украины. Многие отцы сейчас находятся на фронте, самоотверженно защищают свою страну и свои семьи от российских оккупантов. "Телеграф" выражает им глубокую благодарность за их мужество и преданность.

Наша редакция подготовила подборку красочных открыток и картинок с теплыми пожеланиями ко Дню отца 2025. Вы можете отправить любую из них своему папе через социальные сети или мессенджеры.

С Днем отца 2025: открытки и картинки

Напомним, что в этом месяце есть еще множество интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июнь 2025 года.