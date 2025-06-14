День батька в Україні: найкрасивіші листівки, щоб привітати рідну людину

Побажайте татові мирного неба над головою і найкращих благ

Щороку третьої неділі червня у багатьох країнах світу, включаючи Україну, відзначають День батька. 2025 року це сімейне свято випадає на 15 червня.

Традиція святкування Дня батька в Україні відносно молода. Це свято було офіційно започатковано п’ять років тому, згідно з Указом Президента № 274/2019, підписаним 18 травня 2019 року. Цього дня українці вітають своїх батьків теплими словами, телефоном або за особистої зустрічі.

Цього Дня батька ми вшановуємо всіх чоловіків, які вже пізнали радість батьківства або готуються до неї найближчим часом. Це свято набуває особливого значення в умовах війни Росії проти України. Багато батьків зараз перебувають на фронті, самовіддано захищають свою країну та свої сім’ї від російських окупантів. "Телеграф" висловлює їм глибоку подяку за їхню мужність і відданість.

Наша редакція підготувала добірку барвистих листівок та картинок із теплими побажаннями до Дня батька 2025. Ви можете відправити будь-яку з них своєму татові через соціальні мережі чи месенджери.

З Днем батька 2025: листівки та картинки

Нагадаємо, що цього місяця є ще безліч цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на червень 2025 року.