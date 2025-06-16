Пчелы устроили осаду: почему насекомые массово летят в города (фото, видео)

Как уберечься и когда стоит убегать от пчел

В этом году все чаще фиксируют странное поведение пчел — они устраивают ульи в школах, облепляют машины, дома и просто скапливаются на тротуарах.

О таких инцидентах сообщалось во Львове, Днепре, Киеве и других городах. Медоносные насекомые все чаще устраиваются рядом с людьми. Такое соседство может быть опасным — в Украине фиксировали случаи, когда рои пчел насмерть закусывали людей. Для аллергиков достаточно единственного укуса, чтобы получить анафилактический шок.

Причина такого поведения пчел кроется в их природе — с мая по июнь у пчел период роения — в улье становится тесно от молодняка, поэтому часть роя улетает в поисках нового места для гнезда. Если это происходит на пасеке – пчеловод может дать пчелам новый улей. Если в неподходящем месте, также стоит обратиться к специалистам.

Рой пчел на Черниговщине

Пчеловоды объясняют — пчелы не будут атаковать, пока люди не представляют угрозу. Чтобы избежать укусов, нужно не делать резких движений, прижимать насекомое и т.д. Если она села на человека — можно его сдуть. От роя пчел следует соблюдать дистанцию 1,5 — 2 метра. А еще пчелы не любят запахи алкоголя и грязного тела. Если же пчелы начали атаку — нужно бежать как можно быстрее и подальше, потому что запах их яда вызывает агрессию у других пчел.

К укусу можно приложить лед, обязательно вынув жало, а при усилении симптомов, удушье или сыпи нужно быстро обращаться к врачу. В этом году врачи, в частности, в Днепре отмечают — все больше горожан обращаются с укусами пчел.

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