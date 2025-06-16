Бджоли влаштували облогу: чому комахи масово сунуть у міста (фото, відео)

Як уберегтись і коли варто тікати від бджіл

Цьогоріч дедалі частіше фіксують дивну поведінку бджіл — вони влаштовують вулики у школах, обліплюють машини, будинки та навіть просто скупчуються на тротуарах.

Про такі інциденти повідомляли у Львові, Дніпрі, Києві та інших містах. Медоносні комахи все частіше влаштовуються поруч із людьми. Таке сусідство може бути небезпечним — в Україні фіксували випадки, коли рої бджіл до смерті закусювали людей. Для алергіків достатньо єдиного укусу, щоб отримати анафілактичний шок.

Причина такої поведінки бджіл криється в їхній природі — з травня до червня у бджіл триває період роїння — у вулику стає тісно від молодняка, тож частина рою відлітає в пошуках нового місця для гнізда. Якщо це відбувається на пасіці — пасічник може дати бджолам новий вулик. Якщо в непридатному місті — також варто звернутися до фахівців.

Рій бджіл на Чернігівщині

Пасічники пояснюють — бджоли не будуть атакувати, поки люди не становлять загрозу. Щоб уникнути укусів потрібно не робити різких рухів, притискати комаху тощо. Якщо вона сіла на людину — можна її здути. Від рою бджіл варто дотримуватися дистанції 1,5 — 2 метри. А ще бджоли не люблять запахи алкоголю та брудного тіла. Якщо ж бджоли почали атаку — потрібно бігти якнайшвидше і подалі, бо запах їхньої отрути викликає агресію в інших бджіл.

До укусу можна прикласти лід, обов’язково вийнявши жало, а за посилення симптомів, задухи чи висипки — потрібно швидко звертатись до лікаря. Цьогоріч лікарі, зокрема у Дніпрі відзначають — дедалі більше містян звертаються з укусами бджіл.

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