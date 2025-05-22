Опасные насекомые атаковали школу Тернопольщины. Пришлось вызвать спасателей

Были обезврежены два гнезда

В Тернопольской области спасатели обезвредили два гнезда пчел. Насекомых вывезли в безопасное место вместе с ульями.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Тернопольщины. Отмечается, что один из ульев был обнаружен в школе.

По данным спасателей, 21 мая подразделения ГСЧС дважды выезжали на вызовы в отношении насекомых. Первый вызов был в Тернополь на ул. Юности, 1.

"Спасатели аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли поселившийся на дереве рой пчел на территории дошкольного учебного заведения №13. Насекомых безопасно вывезено за пределы города", — говорится в сообщении.

А второй вызов уже был в город Теребовля по ул. Сечевых Стрельцов, 51А. Там спасатель 12-й государственной пожарно-спасательной части изъял гнездо шершней с открытой территории стадиона СШ №1. Улей вывезли за пределы населенного пункта.

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