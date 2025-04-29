Загадочные дыры в земле привлекают украинцев: там скрывается опасный гость (видео)

В норах в земле обитает один из видов тарантулов

В украинском сегменте ТикТок участились видео с загадочными дырами в земле. К ним авторы подходят с фонариком, а все ради того, чтобы увидеть одного из самых ядовитых пауков Украины — южнорусского тарантула.

Такое видео появилось на канале "Советы от Влады". Девушка отмечает, что такого тарантула также называют пауком-волком. Днем он прячется в своей норе.

Южнорусский тарантул – это большой паук, длиной около четырех сантиметров, с телом, густо покрытым коричневыми волосками. Обитает этот вид в земляных норах, которые роет самостоятельно. Охотится без паутины — из засады, большей частью ночью, когда становится активным.

Зоолог Евгений Буяновер объясняет: водящиеся в Украине тарантулы ядовиты, но их укус не представляет смертельной опасности для человека. Он сравнивает действие яда тарантула с укусом осы или пчелы. Однако даже такой укус может быть более опасным из-за аллергической реакции.

Южнорусский тарантул распространен по всей территории Украины и не мигрирует. Паук живет там, где родился, и может встречаться даже в северных регионах. По словам энтомолога Константина Евтушенко, южнорусских тарантулов можно встретить и на севере страны: в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях.

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