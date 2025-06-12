Осторожно, переносят бешенство! Во Львове был замечен целый выводок опасных животных (фото)

Диких животных лучше избегать

Во Львовской области и областном центре стало больше лисиц. А они могут быть переносчиками смертельного заболевания для людей и животных — бешенства.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что лисят замечают в приближенных к людям местностях.

"Будьте осторожны! Выводок лисят — в Шевченковском гаю", — говорится в сообщении.

Лисята в Шевченковском гаю, Львов

Лисы могут быть переносчиками бешенства, вирусного заболевания, поражающего мозг. Основных симптомов болезни эти животные не имеют, ведь у них бешенство принимает скрытую форму. Однако контакт с любыми дикими или бродячими животными опасен. Особенно это касается животных, не имеющих характерного поведения, к примеру, лисы, которые подходят близко к людям и т.д.

Кроме того, в конце апреля во Львовской области уже объявляли карантин из-за бешенства. Тогда в одной из общин умерла собака с симптомами бешенства.

Добавим, что бешенство – особенно опасное смертельное вирусное заболевание. Оно характеризуется поражением нервной системы и заканчивается летально. Бешенством болеют животные и человек, лекарств против этой болезни нет. Есть только вакцины, которые применяют для профилактики и лечения.

Переносчиками бешенства являются больные дикие животные, у которых течение обычно бессимптомно. Инфицирование происходит при укусах, царапинах и контакте инфицированной слюны с открытыми ранами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в природном парке Волыни заметили редких животных из Красной книги.