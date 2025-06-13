Огуречная кожура спасет сад от вредителей: выполните одно простое действие

Защитить сад или огород от муравьев и тли можно с помощью огуречной кожуры

Если вы имеете сад или огород, то точно сталкивались с проблемой вредителей в летний период. Эти мелкие насекомые могут здорово навредить урожаю на вашем участке. Однако, есть несложные способы с ними бороться с помощью подручных средств.

"Телеграф" расскажет, как можно использовать огуречную кожуру в борьбе с муравьями, тлей и другими вредителями.

Как оказалось, огуречная кожура может стать эффективным средством для борьбы с огородными и садовыми вредителями, пишет Express. Дело в том, что горечь и запах этой кожуры очень не по душе муравьям и тле. Они будут всеми силами избегать этого продукта.

А все что вам нужно, это выполнить простое действие. Когда в очередной раз будете резать огурцы на салат — не выбрасывайте кожуру в мусор, а разложите ее в саду в разных местах. Учуяв запах огурцов, который будет распространяться вокруг, вредители тут же покинут ваш сад.

А если положить свежую огуречную кожуру на алюминиевый поднос или тарелку и оставить в саду, то начнется химическая реакция, которая усилит распространение огуречного запаха. Таким образом борьба с насекомыми станет еще более эффективной.

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