Щастя та спокій знайдете в співі пташок? Яку користь він несе людині

Покращити самопочуття допоможе спів птахів, дослідили вчені

Спів птахів позитивно впливає як на психоемоційний стан людини, так і на її фізичне здоров’я. Крім того, це знижує ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань та діабету.

Позитивні результати щодо впливу співу пташок на людину були оприлюднені в науковому журналі People and Nature. Там пояснили, що дослідження було проведено вченими з Університету Східної Англії (University of East Anglia) на 21 винограднику у Великій Британії.

Вони проаналізували звуки навколишнього середовища та встановили, що чим більше птахів мешкає в цій місцевості, то насиченішим і складнішим є звуковий ландшафт.

"Це закономірно: виноградник, де мешкають вільшанки, чорні дрозди, стрижі, зяблики й синиці, звучить акустично різноманітніше й гучніше, ніж той, де є лише кілька голубів, ворон і фазанів", — зазначила біологиня Наталія Зелонка.

Щоб з’ясувати, як спів впливає на людей, дослідники опитали 186 відвідувачів винного туру, які ходили трьома виноградниками з різними звуковими умовами. Для точності експерименту вчені також використовували приховані динаміки з аудіозаписами співу п’яти видів птахів.

Виявилося, що ті відвідувачі, які чули більш різноманітний пташиний спів, відзначали кращий настрій, зосередженість та загальне задоволення. Вони також відчули, що змогли психологічно відпочити від буденних справ.

Керівник виноградника Saffron Grange у графстві Ессекс Пол Гаррісон підсумував: "Вражає, наскільки глибоко спів птахів може вплинути на людину".

Біологиня Зелонка наголосила — навіть однієї години прослуховування пташиного співу вистачить для того, щоб відчути спокій, оптимізм та гармонію. За її словами, це ще один аргумент на користь збереження природного звукового середовища.

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