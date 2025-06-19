Если вы осмелитесь сделать это 19 июня, то обречете себя на нищету
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Узнайте, почему сегодня почитали пчел и не давали в долг
В четверг, 19 июня, православные верующий и греко-католики в Украине чтят память брата Господня по плоти — апостола Иуду Тадея (не путать с предателем Иудой Искариотом). До перехода церковного календаря на новоюлианский стиль святого вспоминали 2 июля.
Иуда был сыном праведного Иосифа Обручника от его первой жены и приходился он братом Иисусу Христу, которому всегда оказывал помощь и поддержку. Иуда принадлежал к роду царя Давида и был одним из двенадцати ближайших учеников Спасителя.
Наши предки считали, что в этот день пчелы трудятся с особым усердием, поэтому их старались не беспокоить. Даже когда приходилось пройти мимо улья, нужно было обязательно прочитать особое заклинание, чтобы уберечь себя и своих близких от бед и несчастий.
Что нельзя делать 19 июня
- Убивать пчел, причинять вред ульям и пасеке — насекомые больше никогда не вернутся к хозяину.
- Пасечникам хвалиться своими успехами — после этого меда больше не будет.
- Дарить или продавать мед – деньги "утекут" из дома и нескоро вернутся.
- Давать деньги в долг – к финансовым потерям.
Народные приметы 19 июня
- Пчелы не вылезают из улья — скоро пойдет дождь.
- Пчелы вялые и сонные — впереди похолодание.
- Пчелы злые и норовят ужалить — к засушливой погоде.
У кого именины 19 июня
Сегодня именины празднуют Варлаам, Иван и Мария.
Праздники и события 19 июня
- День фермера в Украине
- Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта
- Всемирный день осведомлённости о серповидноклеточной анемии (World Sickle Cell Day)
- Международный день прогулки
- Международный день коробки (International Box Day)
- Всемирный день детского футбола
Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.