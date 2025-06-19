Если вы осмелитесь сделать это 19 июня, то обречете себя на нищету

Узнайте, почему сегодня почитали пчел и не давали в долг

В четверг, 19 июня, православные верующий и греко-католики в Украине чтят память брата Господня по плоти — апостола Иуду Тадея (не путать с предателем Иудой Искариотом). До перехода церковного календаря на новоюлианский стиль святого вспоминали 2 июля.

Иуда был сыном праведного Иосифа Обручника от его первой жены и приходился он братом Иисусу Христу, которому всегда оказывал помощь и поддержку. Иуда принадлежал к роду царя Давида и был одним из двенадцати ближайших учеников Спасителя.

Наши предки считали, что в этот день пчелы трудятся с особым усердием, поэтому их старались не беспокоить. Даже когда приходилось пройти мимо улья, нужно было обязательно прочитать особое заклинание, чтобы уберечь себя и своих близких от бед и несчастий.

Что нельзя делать 19 июня

Убивать пчел, причинять вред ульям и пасеке — насекомые больше никогда не вернутся к хозяину.

Пасечникам хвалиться своими успехами — после этого меда больше не будет.

Дарить или продавать мед – деньги "утекут" из дома и нескоро вернутся.

Давать деньги в долг – к финансовым потерям.

Народные приметы 19 июня

Пчелы не вылезают из улья — скоро пойдет дождь.

Пчелы вялые и сонные — впереди похолодание.

Пчелы злые и норовят ужалить — к засушливой погоде.

У кого именины 19 июня

Сегодня именины празднуют Варлаам, Иван и Мария.

Праздники и события 19 июня

День фермера в Украине

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Всемирный день осведомлённости о серповидноклеточной анемии (World Sickle Cell Day)

Международный день прогулки

Международный день коробки (International Box Day)

Всемирный день детского футбола

Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.