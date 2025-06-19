Якщо ви наважитеся зробити це 19 червня, то приречете себе на бідність

Дізнайтеся, чому сьогодні шанували бджіл і не позичали

У четвер, 19 червня, православні віряни та греко-католики в Україні вшановують пам’ять брата Господнього по плоті — апостола Юду Тадея (не плутати зі зрадником Юдою Іскаріотом). До переходу церковного календаря на новоюліанський стиль святого згадували 2 липня.

Юда був сином праведного Йосипа Обручника від його першої дружини та братом Ісусу Христу, якому завжди надавав допомогу і підтримку. Юда належав до роду царя Давида і був одним із дванадцяти найближчих учнів Спасителя.

Наші пращури вважали, що у цей день бджоли трудяться з особливою старанністю, тому їх намагалися не турбувати. Навіть коли доводилося пройти повз вулик, потрібно було обов'язково прочитати особливе заклинання, щоб уберегти себе та своїх близьких від бід та нещасть.

Що не можна робити 19 червня

Вбивати бджіл, завдавати шкоди вуликам та пасіці – комахи більше ніколи не повернуться до господаря.

Пасічникам хвалитись своїми успіхами — після цього меду більше не буде.

Дарувати чи продавати мед – гроші "втечуть" з дому і нескоро повернуться.

Давати гроші у борг – до фінансових втрат.

Народні прикмети 19 червня

Бджоли не вилазять із вулика — незабаром піде дощ.

Бджоли мляві та сонні – попереду похолодання.

Бджоли злі й намагаються вжалити — до посушливої погоди.

У кого іменини 19 червня

Сьогодні іменини святкують Варлаам, Іван та Марія.

Свята та події 19 червня

День фермера в Україні

Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту

Всесвітній день поінформованості про серпоподібноклітинну анемію (World Sickle Cell Day)

Міжнародний день прогулянки

Міжнародний день коробки (International Box Day)

Всесвітній день дитячого футболу

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.